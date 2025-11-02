Haaksbergen krijgt referendum over azc dat er sowieso komt

Inwoners van Haaksbergen mogen binnenkort in een referendum stemmen over een asielzoekerscentrum (azc). Wanneer het referendum in de Twentse gemeente plaatsvindt is nog onduidelijk, ook is niet duidelijk welke vraag gesteld zal worden. Wat de uitkomst ook wordt, het azc komt er sowieso.



De gemeenteraad van Haaksbergen stemde gisteren met een ruime meerderheid (17 tegen 2) voor een referendum over een asielzoekerscentrum (azc). De ruim 24.000 inwoners van Haaksbergen krijgen binnenkort de kans om hun mening te geven over 'de criteria voor een nieuwe azc-locatie'.



Haaksbergen moet volgens de spreidingswet 129 asielzoekers opvangen. De gemeente hield deze zomer een informatieavond over de plannen. Dat leidde volgens de krant Tubantia tot veel kritiek van inwoners, die vroegen om een referendum.



Gemeenten kunnen referenda houden, alleen is zo'n referendum niet bindend. Dat betekent dat de gemeente de uitkomst niet hoeft op te volgen.



In de praktijk komen gemeentelijke referenda niet zo vaak voor. In Haarlem en Katwijk werden vorig jaar referenda gehouden over betaald parkeren, Alkmaar organiseerde een referendum over een vuurwerkverbod.



Het referendum zal niet gaan over de vraag of er een azc in Haaksbergen moet komen, maar over 'de locatiecriteria' die de gemeente daarvoor heeft voorgesteld. Zo moet er volgens het college ruimte zijn voor honderd asielzoekers, omdat vanaf dat aantal permanente beveiliging aanwezig is.



Het azc komt er sowieso, liet de gemeente aan RTV Oost weten. "Het opvangen van asielzoekers is een wettelijke plicht. Daar kan geen referendum over worden gehouden. De gemeente kan niet anders dan zich aan de wet houden."



Er is nog niet besloten welke vraag de inwoners van Haaksbergen precies moeten beantwoorden in het referendum. Een speciale commissie gaat zich daarover buigen.

