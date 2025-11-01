Hart modestad Parijs bloedt: eerste winkel van Shein opent deuren onder luid protest

Een rel in modestad Parijs. De Chinese ultrafastfashion-gigant Shein opent daar op 5 november een fysieke winkel in het chique warenhuis Bazar de l'Hotel de Ville (BHV). Op maar liefst 1200 vierkante meter kunnen de Parijzenaars straks terecht voor spotgoedkope kleding en accessoires. Een leegloop van erkende merken is het gevolg.



Op 1 oktober kondigde warenhuis BHV Marais een partnerschap aan met Shein, de Chinese online retailgigant. Ook in andere Franse steden moeten volgens het plan in samenwerking met het luxe Galeries Lafayette winkels verrijzen.



Maar niet snel na die aankondiging barste er in Frankrijk een storm van verontwaardiging los.



"Bazar de l'Hotel de Ville, lang beschouwd als de belichaming van de Parijse levensstijl en een zeker ideaal van lokale, buurtgerichte handel, heeft zijn eigen verhaal vertroebeld door zich te associëren met Shein, een merk dat de belichaming is van geglobaliseerde fast fashion", schrijft de Franse krant Le Monde.



Op vrijdag 10 oktober hielden medewerkers van BHV een demonstratie voor het warenhuis tegen de komst van Shein. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, noemde de komst van het merk 'een verraad aan de waarden van Parijs'.



De lijst van leveranciers die 'woedend' of 'geschokt' zijn over de strategie en de keuze van het management van Groupe SGM, eigenaar van het warenhuis, blijft volgens de krant groeien. Inmiddels zouden meer dan tien Franse merken hun samenwerking met BHV hebben stopgezet.



Onder andere Eléonore Baudry van kledingzaak Figaret Paris haalde haar 1500 overhemden uit de schappen. De komst van Shein was 'de druppel', zegt ze tegen de krant. De ophef onder de ondernemers is groot, omdat de komst van Shein haaks zou staan op de normen en waarden die het luxe winkelcentrum zou aanhangen.



Shein is alles behalve onomstreden. Zo is er veel kritiek op het consumptiemodel. Het bedrijf zou druk uitvoeren op fabrieken en leveranciers om zo goedkoop mogelijk te produceren om zo de prijzen extreem laag te kunnen houden. Ook is er kritiek op de ondoorzichtige arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de kleding wordt gemaakt en op de onverantwoorde ecologische voetafdruk.



Dirk Mulder, retaildeskundige bij ING, snapt de verontwaardiging. "Het warenhuis staat toch voor een bepaalde luxe. Ik begrijp de discussie dan ook wel, Shein staat vooral bekend als een bedrijf dat goedkope troep op de markt brengt. En het bedrijf wordt nog wel eens beticht van oneerlijke concurrentie."



De reactie in Frankrijk is volgens Mulder dan ook niet zo gek. Zeker omdat het land volgens de expert voorop loopt in duurzaamheid op het gebied van mode.



"De Franse consument is daarin wat sensitiever. Dat heeft ertoe geleid dat Frankrijk in wetgeving vooroploopt. Textiel dat er op de markt komt, moet circulair zijn en de Fransen zijn aan het onderzoeken of bedrijven die ultra fast fashion op de markt brengen een boete kunnen krijgen."



Toch zit er volgens Mulder ook een andere kant aan het verhaal. "Ik zou het ook een beetje schijnheilig willen noemen. We hebben het probleem in het Westen zelf gecreëerd. We hebben onze hele productie van dit soort kleding aan de Chinezen overgelaten voordat we op nog lagere lonen landen als Bangladesch overstapten."



Volgens de expert hebben de Chinezen daar een efficiënt productiemodel aan overgehouden, wat sterk concurreert met Europese fabrikanten.



"En daarnaast is er een enorme vraag naar dit soort kleding in Europa. Die verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de consument. Uiteraard zal Shein zich aan Europese wetgeving moeten houden wat betreft veiligheid en retourrechten. Maar als zij dat doen - en gezien hun samenwerking met een erkend bedrijf als Galeries Lafayette lijkt mij van wel- mogen zij winkels in Europa openen. Daar kan een overheid niets aan doen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.