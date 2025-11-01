Langdurig misverstand over tyrannosaurus rex opgelost

Een nieuw Amerikaans onderzoek heeft een einde gemaakt aan een wetenschappelijke discussie over de tyrannosaurus rex. De zogenoemde nanotyrannus lancensis, waarvan fossielen jarenlang werden gezien als een jonge T-Rex, blijkt een aparte soort te zijn.



Onderzoekers van onder meer de North Carolina State University kwamen tot die conclusie na een uitgebreide analyse van botstructuren. “Dit fossiel beëindigt niet alleen de discussie, het zet decennialang onderzoek naar de T-Rex op zijn kop,” zegt paleontoloog Lindsay Zanno, een van de onderzoekers.



De onderzoekers wijzen op meerdere duidelijke verschillen tussen de twee soorten. De nanotyrannus heeft langere armen, meer tanden en minder staartwervels dan de T-Rex. De nanotyrannus heeft 35 staartwervels, terwijl de T-Rex er minstens 40 heeft.



Ook verschilt het patroon van de zenuwbanen in de schedel en hebben de botten van de nanotyrannus kenmerken die wijzen op een volgroeid dier.



Volgens wetenschapper James Napoli is het onmogelijk dat de nanotyrannus slechts een jonge T-Rex is. “Om nanotyrannus een jonge tyrannosaurus rex te laten zijn, zou het alles moeten tegenspreken wat we weten over de groei van gewervelde dieren. Dat is niet alleen onwaarschijnlijk, het is onmogelijk”



De groeiringen in de botten van de nanotyrannus worden naar de buitenkant toe steeds smaller, wat volgens de onderzoekers wijst op een volgroeid dier. Omdat wetenschappers jarenlang deze fossielen gebruikten om de groei van de T-Rex te bestuderen, moeten veel van die conclusies nu worden herzien.

