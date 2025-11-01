Vrouw rijdt agent bewust overhoop in New York

Sahara Dula (25) is woensdag veroordeeld tot twee jaar gevangenis nadat ze bekende een politieagent opzettelijk te hebben aangereden op de Upper East Side, terwijl ze onder invloed van marihuana tegen het verkeer in reed.



Patrick Hendry, voorzitter van de politievakbond, sprak zijn verontwaardiging uit: “Deze straf is belachelijk licht. Ze probeerde een agent te vermoorden. Hij had makkelijk dood kunnen zijn.”



Het incident vond plaats op 16:30 op Park Avenue, waar agenten een overval in een luxe winkel aan het onderzoeken waren. Een deel van de weg was afgesloten. Beelden van de dashcam laten zien hoe een agent Dula probeert te stoppen en haar van rijstrook wil laten wisselen. In plaats van gehoor te geven, trapte Dula het gaspedaal in. De agent werd omvergereden, belandde op haar motorkap en viel met een harde klap op het asfalt, waarbij hij zijn been brak.



Volgens aanklagers reed Dula vervolgens tien blokken tegen het verkeer in, terwijl ze duidelijk onder invloed was. Haar advocaat voerde aan dat Dula, die een diploma strafrecht heeft, kampt met een bipolaire stoornis en in behandeling is voor psychische problemen.



Dula stond aanvankelijk terecht voor poging tot zware mishandeling van een agent, rijden onder invloed en roekeloos rijden, waarmee ze tot zeven jaar gevangenis had kunnen krijgen. Dankzij een plea deal kreeg ze slechts twee jaar cel en drie jaar proeftijd.



Hendry liet weten dat hij opgelucht is dat Dula de gevangenis in gaat, maar voegde eraan toe: “Het is een belediging voor iedere agent. Wie een agent aanvalt, hoort geen zachtzinnige tik op de vingers te krijgen.”

Agent of niet, je rijdt geen mensen overhoop. Ze had een heleboel mensen dood kunnen rijden, als ze tegen het verkeer in rijdt.

Diploma strafrecht? En dan excuses zoeken? Ze had niet onder invloed van marihuana mogen rijden.

