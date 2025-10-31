Saoedi-Arabië bouwt eerste stadion ter wereld op 350 meter hoogte

Saoedi-Arabië bereidt zich voor op het WK voetbal van 2034 met een opvallend project: het Neom Sky Stadium, een stadion dat op 350 meter hoogte wordt gebouwd in de futuristische stad The Line. De arena moet plaats bieden aan 46.000 toeschouwers en volledig worden aangedreven door duurzame energiebronnen. De bouw start in 2027 en moet afgerond zijn in 2032, twee jaar voor het wereldkampioenschap begint.Het stadion wordt volgens de plannen uitgerust met geavanceerde koelsystemen, slimme verlichting en een digitale fanervaring. Ook wordt gebruikgemaakt van duurzame materialen. Na het WK zal het stadion dienen als thuisbasis voor een voetbalclub in de NEOM-regio en als multifunctionele locatie voor concerten en evenementen.De plannen zorgen wereldwijd voor verbazing en kritiek. Op sociale media vergelijken gebruikers het ontwerp met scènes uit Final Destination vanwege de hoogte, terwijl anderen het project juist prijzen als symbool van technologische ambitie en duurzaamheid. Zakenman Sanjiv Goenka, eigenaar van sportclubs in India, noemde het stadion “een symbool van moderne ambitie.”Het Neom Sky Stadium maakt deel uit van Saoedi-Arabië’s bredere infrastructuurprogramma rond het WK. Ook het King Salman International Stadium in Riyad, dat bijna 93.000 zitplaatsen krijgt, is in aanbouw. De FIFA heeft het Sky Stadium inmiddels voorlopig goedgekeurd en ziet het als een voorbeeld van duurzame sportarchitectuur.