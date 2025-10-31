Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

In de beruchte exclusion zone van Tsjernobyl is iets opmerkelijks aan de hand: er lopen honden met een helderblauwe vacht rond. De dieren werden vastgelegd op foto en video door de non-profitorganisatie Clean Futures Fund, die al jaren de zwerfdieren in het gebied verzorgt.“We weten niet waardoor dit komt en proberen de honden te vangen om erachter te komen wat er aan de hand is”, schreef de organisatie op Instagram. “Waarschijnlijk zijn ze met een of ander chemisch middel in aanraking gekomen.”Online gingen al snel wilde theorieën rond – van radioactieve mutaties tot nieuwe diersoorten – maar de werkelijkheid is een stuk minder spectaculair (en wat viezer). Clean Futures Fund vertelde aan Storyful dat de honden waarschijnlijk in blauwe smurrie hebben gerold die uit een verstopte Dixi lekte. “Het zijn gewoon honden die in iets blauws zijn gaan liggen”, benadrukt de organisatie. “Nee, ze zijn niet blauw geworden door straling.”Sinds de ramp in 1986, toen een reactor in de kerncentrale ontplofte, is het gebied rond Tsjernobyl grotendeels verlaten. De bewoners van het nabijgelegen stadje Pripjat moesten halsoverkop vertrekken en hun huisdieren achterlaten. Hun nakomelingen – honden, katten en andere dieren – leven er nog steeds, grotendeels zonder menselijke tussenkomst.De Clean Futures Fund startte in 2017 het Dogs of Chernobyl-project, dat voedsel verstrekt en probeert de populatie te controleren door de dieren te vangen, te steriliseren en te vaccineren. Tijdens een van deze missies begin oktober werden de drie blauwe viervoeters ontdekt.Volgens dierenarts Jennifer Betz, die bij het project betrokken is, is er weinig reden tot paniek: “Ik vermoed dat het grotendeels onschadelijk is, zolang ze niet het grootste deel van de substantie van hun vacht aflikken.”De organisatie probeert de honden nu te vangen om hun gezondheid te controleren en de blauwe laag te verwijderen.Hoewel de beelden op sociale media veel stof doen opwaaien, is één ding zeker: de honden zijn niet radioactief. Ze zijn simpelweg slachtoffer geworden van hun eigen nieuwsgierigheid.