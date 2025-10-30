Zonnepaneeleigenaren betalen straks voor teruglevering

De eerste energieleveranciers geven openheid van zaken: zonnepaneeleigenaren gaan vanaf 2027 betalen wanneer zij stroom aan het net leveren. Vereniging Eigen Huis waarschuwde eerder al dat het terugleveren van zonnestroom straks weleens geld kan kósten en roept de politiek op zo snel mogelijk in te grijpen.



In 2027 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen afgeschaft. Consumenten mogen de stroom die zij aan het net leveren dan niet meer aftrekken van de stroom die ze afnemen van hun leverancier. In plaats daarvan krijgen zij voor teruggeleverde elektriciteit een zogenoemde ‘terugleververgoeding’. Tegelijkertijd blijven zij terugleverkosten betalen. Vanaf 2027 krijgen klanten van Innova Energie en Gewoon Energie 5,9 cent per kWh voor teruggeleverde stroom, terwijl ze 11,5 cent moeten betalen. Dat betekent dat ze per kWh 5,6 cent moeten bijbetalen.



Vereniging Eigen Huis waarschuwde eerder al dat de wet energieleveranciers de mogelijkheid geeft met zo’n netto negatieve vergoeding te komen. “Nu gebeurt dit helaas ook. Dit is onacceptabel. Mensen worden op deze manier financieel gestraft voor het verduurzamen van hun woning”, zegt Cindy Kremer, algemeen directeur bij de vereniging. “Door de afschaffing van het salderen is de aanschaf van zonnepanelen al stil komen te liggen. Straks gaan huiseigenaren hun panelen nog van hun dak halen. Dat terwijl zij een belangrijke schakel zijn in de energietransitie.”



Terugleveren voorkomen niet mogelijk

Kremer benadrukt dat het vrijwel onmogelijk is voor zonnepaneelbezitters om te voorkomen dat ze elektriciteit terugleveren. “Energieleveranciers, politici en netbeheerders roepen continu dat consumenten maar meer zonnestroom zelf moeten verbruiken. Maar in de praktijk is dat hartstikke moeilijk en kost dit ook weer extra geld." Vereniging Eigen Huis vraagt de politiek om zo snel mogelijk wettelijk te regelen dat de vergoeding voor zonnestroom altijd netto positief is.



De afgelopen tijd maakte ook een aantal andere energieleveranciers de tarieven voor 2027 bekend. Bij de meeste was de terugleververgoeding slechts een kwart cent hoger dan de terugleverkosten. Bij veel andere aanbieders kun je wel al een energiecontract van meerdere jaren afsluiten, maar is nog onduidelijk hoe hoog de terugleververgoeding en -kosten straks zijn. Vereniging Eigen Huis roept alle energiebedrijven op dit zo snel mogelijk bekend te maken. Kremer: “Anders is het voor consumenten simpelweg niet mogelijk een verantwoorde keuze te maken voor een energiecontract.”

Reacties

30-10-2025 12:44:22 Emmo

Stamgast



Het gaat goed met de energietransitie [/Sarcasme]

30-10-2025 12:47:26 Maillard

Lid

T S Blij dat ik nooit zonnepanelen genomen heb.

