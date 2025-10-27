Ria zit gevangen in huis nu lift al weken stuk is

In appartementencomplex 'Heren van Ambacht' in Vlaardingen wonen veel ouderen. Dan is het extra belangrijk dat de lift werkt, maar die doet het al bijna twee weken niet meer. Tot grote ontsteltenis van Pieter en zijn vrouw Ria, want Ria zit in een rolstoel en kan dus niet meer hun huis uit. De impact is groot, vertelt Ria: "Ik zou er alles voor over hebben om even weg te kunnen."



"Op een dag als vandaag, waar het zonnetje lekker buiten schijnt, denk je: oh, ik wil naar buiten", zegt Ria. "Maar, dat kan dus niet." Ze kan geen kant op, doordat zij afhankelijk is van haar rolstoel. Het voelt voor haar alsof de eigenaar van het pand haar belemmert. "Soms denk ik: wat heeft het leven nog voor zin. Waarom neemt iemand niet de moeite om een spoedreparatie te doen?"



Zijn vrouw iedere keer 26 treden naar beneden en omhoog begeleiden is geen doen voor Pieter. Beiden zijn 71 jaar, dus makkelijk gaat dat niet. "Ik kan gelukkig nog lopen, maar ik zou des duivels zijn als ik in de situatie van mijn vrouw zou zitten."



Vastgoedbeheerder NederWoon, waar het gebouw onderdeel van is, laat weten dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing, al laat die nog even op zich wachten. Dat komt doordat de onderdelen die benodigd zijn voor de reparatie van de lift, een lange levertijd hebben. De verwachte reparatiedatum is nu gezet op donderdag 30 oktober.

