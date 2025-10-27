Temperaturen tot 23 graden op 2 november?

Het zou toch wat zijn: temperaturen tussen 20 en 23 graden. Bij behoorlijk wat zon en een warme zuidelijke wind. En dat op zondag 2 november. Je kunt je het nauwelijks voorstellen, maar het is wel wat de hoofdberekening van het Europese model op dit moment voor het nieuwe weekend in petto heeft. En dan mag die hoofdberekening steeds de warmste van het hele pak zijn, al enkele berekeningen achter elkaar, ook de rest van de berekeningen ziet er voor dat weekend bepaald niet koud uit. Temperaturen tussen 15 en 18 graden zitten er zomaar enkele dagen achtereen in.

Reacties

27-10-2025 13:07:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.699

OTindex: 96.388



Het is herfst; nog geen winter.

En t kan vriezen, en t kan dooien. Zo bijzonder is dat niet. Ik ben 31 oktober jarig, en kan me verjaardagen herinneren waarop ik in een dun zomerjurkje in het zonnetje buiten liep.

