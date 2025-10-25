Sigarettensmokkelballonnen dwingen tot sluiting Litouwse luchthaven

Tientallen ballonnen die door smokkelaars worden gebruikt om sigaretten van Wit-Rusland naar Litouwen te vervoeren, dwongen de tijdelijke sluiting van de luchthaven van Vilnius vannacht af.De luchthaven van de Litouwse hoofdstad was gesloten van 23.00 uur lokale tijd op dinsdag tot 6.30 uur op woensdag. Smokkelaars gebruiken de ballonnen om Wit-Russische sigaretten naar de Europese Unie te smokkelen, waar tabaksproducten duurder zijn.Het hoofd van het nationale crisisbeheersingscentrum van Litouwen, Vilmantas Vitkauskas, beschreef de recente balloninvasie als "de meest intense van dit jaar". Het besluit om vluchten op te schorten werd genomen "om de veiligheid van de burgerluchtvaart te waarborgen", aldus het Baltische persbureau BNS.Het verkeer werd om dezelfde reden 's nachts stilgelegd bij twee landgrensovergangen tussen Litouwen en Wit-Rusland, voordat ze woensdag weer opengingen, aldus Litouwse grenswachten. De Litouwse premier Inga Ruginienė riep de autoriteiten in Minsk op tot samenwerking om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ze drong er bij Wit-Rusland op aan om "een verantwoordelijke aanpak van deze incidenten te hanteren, ongeacht onze politieke verhoudingen".Ruginienė zei: "Het is niet normaal dat er zoveel ballonnen onze grens oversteken en dat we ze moeten onderscheppen om ze weg te houden van onze strategische locaties en installaties."Een soortgelijk incident verstoorde de werking van de luchthaven van Vilnius op 5 oktober, toen 25 ballonnen het Litouwse luchtruim binnenkwamen.Vergelijkbare ballonnen landden eerder dit jaar op Litouwse bodem, waaronder op de luchthaven, en grenswachten hebben sinds vorig jaar het recht om ze neer te schieten.Vorig jaar kwamen er in totaal 966 ballonnen Litouwen binnen en dit jaar zijn er tot nu toe meer dan 500, volgens officiële gegevens die deze maand zijn gepubliceerd.