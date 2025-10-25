Fatbiker ernstig gewond, heldendaad vrachtwagenchauffeur

Een kind op een fatbike is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding op een rotonde in Velp.De fatbiker werd op de rotonde Beekhuizenseweg (N785) met de Zutphensestraatweg in Velp aangereden en kwam onder de auto klem te zitten.Een vrachtwagenchauffeur die toevallig passeerde schoot snel te hulp. Met de kraan die op zijn vrachtwagen stond, heeft hij de auto omhooggetrokken zodat het slachtoffer bevrijd kon worden. Een medewerker van het bedrijf bevestigt dat deze chauffeur inderdaad ‘een heldendaad’ heeft verricht. Verder kon ze er nog niet zoveel over zeggen.De politie meldt dat het slachtoffer ernstig gewond met de ambulance naar het RadboudMC in Nijmegen is gebracht. De bestuurder is aangehouden. Dat gebeurt vaker bij dit soort ernstige ongelukken, zegt de politiewoordvoerder.De politie kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer. De fotograaf die de beelden maakte bij dit artikel, zegt van agenten gehoord te hebben dat het om een kind gaat. De politie wil dit niet aan RTL Nieuws bevestigen.Het onderzoek naar het ongeluk is in volle gang.