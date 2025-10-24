Koppel beklimt hoogste berg van Polen met baby van 9 maanden

Ze werden nog gewaarschuwd, maar toch gingen ze ervoor. Twee toeristen beklommen zondag de allerhoogste berg van Polen met hun baby van 9 maanden oud. Ze bereikten de top, maar daar begonnen de problemen: het stel kon niet meer terug. "Het was compleet onverantwoord."



Szymon Stoch kwam het koppel tegen afgelopen zondag, onderweg naar de top van de Rysy. Dat is een berg in de Hoge Tatra. Stoch is een wandelgids voor het Tatragebergte in Polen en zag al snel dat het koppel onvoorbereid op pad was.



Zo zouden ze slechts één kleine rugzak en twee paar stijgijzers bij zich hebben. De noodzakelijke ijsbijl en helmen ontbraken, vertelt Stoch aan de Poolse nieuwszender TVN24. Hij, en een Slowaakse reddingswerker, raadden het koppel daarom af om hun tocht voort te zetten.



"Ik ontmoette dit gezin ongeveer op één vijfde van de route naar de top van de Rysy. Mijn eerste gedachte was dat ze alleen maar tot de voet van de berg zouden gaan en dat het daarmee klaar was. Ik raakte met ze aan de praat en hoorde toen van hun plan om de Rysy zelf te beklimmen. Ik raadde hen af ​​om de tocht voort te zetten", vertelt Stoch.



Maar luisteren deed het stel niet, ze wandelden stug door. Boven aan de top kwam Stoch het stel weer tegen. Tegen zijn verwachting in, hadden ze het gered. Alleen daar begonnen de problemen pas echt. Het stel kwam niet meer naar beneden. Ze vroegen aan meerdere klimmers of ze hun stijgijzers wilden ruilen voor betere, maar dat wilden zij niet.



Stoch gaf maar één oplossing: de reddingshelikopter bellen. Omdat het stel vermoedelijk niet verzekerd was, wilden ze dit zelf niet. Een reddingsoperatie zou veel kosten met zich mee kunnen brengen. Stoch besloot uiteindelijk om de baby van het stel over te nemen en met zijn hulp samen af te dalen naar een veiligere plek.



In Poolse media wordt de actie van het koppel veroordeeld. Ervaren bergbeklimmers noemen het 'compleet onverantwoord gedrag'. "Elke fout, elke misstap, kon de dood tot gevolg hebben."

Onverantwoord is dan zwak uitgedrukt IJsbijl? Helmen? Met een baby ?Onverantwoord is dan zwak uitgedrukt

