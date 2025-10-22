Dit is de onverwachte reden dat jij een muggenmagneet bent

Sommige mensen worden constant geprikt door muggen, anderen hebben er amper last van. Waarom precies was altijd een raadsel. Nederlandse wetenschappers besloten het uit te zoeken op een ongewone plek: het Lowlands-festival.

In vier aan elkaar gelaste containers bouwden onderzoekers van het Radboudumc een tijdelijk laboratorium. Tijdens het driedaagse festival in augustus 2023 testten ze 465 festivalgangers op hun aantrekkingskracht voor muggen. De proefopstelling was simpel: deelnemers drukten hun onderarm tegen een doorzichtige kooi met kleine gaatjes, waarin twintig tot vijfendertig muggen rondvlogen.

De gaatjes waren klein genoeg om te voorkomen dat de muggen daadwerkelijk konden steken, maar groot genoeg om de geur van de huid door te laten. Een camera onder de kooi filmde drie minuten lang hoeveel muggen op de arm afkwamen.



Bierdrinkende festivalgangers bleken maar liefst 35 procent aantrekkelijker voor muggen dan nuchtere bezoekers. Dat effect bleef overeind staan, ook toen onderzoekers rekening hielden met andere factoren. Opvallend genoeg maakte de hoeveelheid alcohol in het bloed niet uit; blijkbaar vinden muggen gewoon de geur van bier onweerstaanbaar.

Mensen die zonnecrème op hun onderarm hadden gesmeerd, waren daarentegen veel minder interessant voor de insecten. Het effect was het sterkst bij mensen die kort daarvoor hadden gedoucht. Waarschijnlijk blokkeert zonnecrème de natuurlijke lichaamsgeur, of bevat het een stofje dat muggen afschrikt.

De onderzoekers ontdekten nog iets eigenaardigs: festivalgangers die de nacht ervoor hun tent met iemand hadden gedeeld, waren ook populairder bij muggen. Hoe dat komt, is nog onduidelijk.

22-10-2025 18:13:06 Emmo

Stamgast



Bierdrinkende festivalgangers bleken maar liefst 35 procent aantrekkelijker voor muggen dan nuchtere bezoekers. @Mamsie : Geen bier meer drinken...

22-10-2025 21:15:24 Mamsie

Oudgediende



@Emmo : Wil je dat ik helegaar uitdroog? Nee toch! Nou dan!

22-10-2025 22:20:49 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Wil je alles wat je opdrinkt verliezen aan de muggen? Die arme beesten zouden alcoholist worden!

