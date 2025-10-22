Amerikaanse vrouw vraagt ChatGPT loterijnummer te kiezen en wint een ton

Een Amerikaanse vrouw uit de staat Michigan zal ChatGPT de rest van haar leven erg dankbaar zijn. De vrouw vroeg de AI-chattool om hulp bij het kiezen van haar nummers voor de loterij. Met succes: ze won 100.000 dollar, omgerekend zo'n 85.000 euro.



De trekking in de zogeheten Powerball-loterij vond eerder deze maand plaats. Tegenover het Amerikaanse persbureau UPI zegt ze dat ze besloot mee te spelen omdat de jackpot erg hoog was. "Ik speel alleen dan mee." Ditmaal was er ruim 1 miljard dollar te winnen.



"Ik vroeg ChatGPT om een combinatie van getallen en heb die zonder te twijfelen gebruikt", zegt de vrouw. En toeval of niet, ChatGPT had er een goed neusje voor, want de vrouw wist dus een ton aan prijzengeld binnen te slepen.



"Toen ik de getallen ging controleren, zag ik dat ik vier van de vijf nummers goed had, plus de Powerball. Dus ik wist dat ik iets gewonnen had. Volgens Google ging het om 50.000 dollar, pas toen ik inlogde op mijn account zag ik dat ik de verdubbelaar-optie had aangevinkt. Mijn man en ik konden het gewoon niet geloven."



Het koppel zegt het geld te willen gebruiken om hun huis volledig af te betalen en nog wat te sparen. "Dit bedrag geeft ons echt financieel wat ademruimte."

Reacties

22-10-2025 14:50:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.589

OTindex: 97.140

Nou, dat geld is dan goed terechtgekomen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.