Afgelopen weekend werd een brandend object van koolstofvezel ontdekt op een woestijnweg bij een mijnbouwlocatie in het westen van Australië. De autoriteiten onderzoeken hoe het kan dat het vermoedelijke ruimtepuin in de Australische outback terecht is gekomen.
"Het object wordt nog onderzocht, hoewel de kenmerken ervan overeenkomen met bekend ruimtepuin", zei een woordvoerder van de politie van West-Australië volgens The Guardian.
Onderzoekers sloten uit dat het voorwerp mogelijk afkomstig was van een commercieel vliegtuig.
"Eerste beoordelingen wijzen erop dat het voorwerp gemaakt was van koolstofvezel en mogelijk een omhuld composiet drukvat of rakettank is, wat overeenkomt met onderdelen uit de ruimtevaart"
Ingenieurs van de Australian Space Agency gaan nog een nader 'technisch onderzoek' uitvoeren om de aard en de bron van het voorwerp te identificeren.
De politie schrijft op Facebook dat het voorwerp inmiddels is veiliggesteld en het geen bedreiging vormt voor de openbare veiligheid.
