Genoeg leegstand in Nederland: 200.000 woningen

Er staan zoveel huizen, kantoren en winkels in Nederland leeg dat alle inwoners van de stad Utrecht erin zouden kunnen wonen. Dit blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het journalistieke platform Pointer (KRO-NCRV). De leegstand komt neer op 200.000 nieuwbouwappartementen.

In totaal staat er 17,8 miljoen vierkante meter aan panden structureel leeg, aldus het CBS. Er zit al zeker een jaar geen bewoner of huurder in. Ook wordt er geen of nauwelijks energie afgenomen in deze gebouwen.

Al die leegstand bij elkaar, is evenveel oppervlak als 200.000 standaard nieuwbouwappartementen. Dat zou genoeg plek bieden voor alle inwoners van Utrecht (377.000). Zonder te proppen; zij hebben dan evenveel ruimte per persoon als stedelingen nu gemiddeld hebben.

Reacties

21-10-2025 08:29:37 allone

Koop- of huurwoningen?

Als iemand een huurwoning weet in Roerdalen houd ik me aanbevolen. Maar meestal staan er huizen te koop.

21-10-2025 09:43:39 Buick

@allone , door dom overheidsbeleid gaan veel huurwoningen van particulieren de verkoop in. Het is niet meer echt rendabel om een huis te kopen en die te gaan verhuren.

21-10-2025 11:01:28 Emmo

@DrZiggy :

Maar op QuoteMaar op nestoria staan toch een aantal woningen, zijn dit soort dingen niet geschikt? Als ik die huurprijzen zo zie dan ben ik blij dat ik een eigendommetje heb. Stuk goedkoper.

21-10-2025 11:08:01 allone

@DrZiggy : daar heb ik wel genoeg ruimte ja.



: Dat is idd een probleem. Ik leef van 1500/maand.

1650€ voor huur gaat dus niet lukken



21-10-2025 11:13:21 Emmo

@allone :

1650€ voor huur gaat dus niet lukken Quote1650€ voor huur gaat dus niet lukken Huursubsidie aanvragen?

21-10-2025 11:23:11 allone

@Emmo : dat zou dan idd moeten. Maar dan zullen ze wel regels hebben wat wel of niet kan of mag

21-10-2025 13:27:19 Beereekhoorn

@Emmo : huursubsidie krijg je voor een max huurprijs van rond de 900 euro betaal je meer huur kan je geen huursubsidie aanvragen, die is dus alleen voor sociale huurwoningen

