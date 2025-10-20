Liefhebbers lopen zich warm voor mogelijk strenge winter

Winterliefhebbers raken er al weken niet over uitgepraat. Er zou wel eens een strenge winter in het verschiet kunnen liggen. Het weer laat zich zo ver vooruit niet voorspellen, maar weerman Reinout van den Born van weerverteller.nl wijst wel op 'een paar dingen tegelijk’, die nu gaande zijn.



'De wintervolgers zitten weer met hun neuzen in de computerberekeningen', zegt van den Born. En in die berekeningen zijn de volgende dingen te zien: Allereerst komt er deze winter een La Niña aan, die zich redelijk laat voorspellen. De poolwervel, een straalstroom boven de Noordpool, die de extreme kou daar als het ware opgesloten houdt, is extreem zwak aan het seizoen begonnen. En dan is er het sneeuwdek in Siberië, dat dit jaar 'extreem vroeg' was. 'De start van oktober was in Siberië zelfs recordkoud, kom daar nog maar eens om in deze tijden van klimaatverandering.'



En de wintervolgers, zowel de amateurs vanachter hun computer als de professionals, combineren die zaken tot een mogelijke ineenstorting van de poolwervel, de polar vortex in vaktermen, al heel vroeg in de winter. En dat zou de kans op een strenge winter in Nederland flink vergroten, zegt Van den Born. 'Op het moment dat de poolwervel instort krijg je koude uitbraken vanuit het Noordpoolgebied. Als dat in december al gebeurt heb je daar de rest van de winter last van, met name in januari. Meestal gebeurt dat pas in maart of zo.'



Het was bijvoorbeeld ook het voortijdig instorten van de poolwervel die Nederland die ene week winterweer bezorgde in februari 2021, zegt Van den Born. 'Toen hebben we één week strenge vorst gehad, met voorafgaand een dikke laag sneeuw. Daarna is er gewoon niks meer gebeurd. Dus ook een gewone winter zou al heel wat zijn.'



Maar of het nou een gewone winter wordt of een strenge winter: het hangt af van de timing. 'De poolwervel stort eens in de twee jaar in. Maar het moment waarop is belangrijk. Dat is allesbepalend. Gebeurt het in maart, dan gebeurt er hier niet zo veel meer qua winterweer.'

