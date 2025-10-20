Dief verliest kunstbeen op vlucht voor politie

De politie in de Zaanstreek heeft na een diefstal een man aangehouden die op zijn vlucht voor de politie zijn kunstbeen verloor. De politie merkte dat pas toen de arrestant al in de cel zat.



"Na een korte inspectie bij het dienstvoertuig troffen we het vermiste kunstbeen keurig achter de auto aan. Blijkbaar had hij tijdens zijn vlucht al zijn beste beentje voorgezet en daar gelaten", grapt de politie op Facebook.



De politie heeft hem zijn been teruggegeven. Volgens de politie "loopt alles weer zoals het hoort". Op Facebook reageren mensen ook met grapjes op het bericht. Volgens Corrie liep hij te hard van stapel. Tako hoopt dat hij morgen wel met het goede been uit bed stapt en Jan is blij dat hij is opgepakt: "Hij heeft geen poot om op te staan zo." Toch vindt niet iedereen het komisch; Juanita noemt de post van de politie respectloos.



De man had ingebroken bij een winkel. Daar zag hij kennelijk geen been in. Of hij ook iets heeft meegenomen is niet bekend.

Reacties

20-10-2025 10:19:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.642

OTindex: 96.343

Been was achter de auto??? Meegelopen? 🤔

20-10-2025 14:54:57 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.967

OTindex: 1.172

Als je op de vlucht bent dan heb je toch wel door dat je maar op 1 been verder rent?

Dit verhaal roept weer meer vragen op dan het beantwoord. En voor die Juanita, het is niet respectloos.

Gehandicapten willen niet zielig gevonden worden. Dus het is eigenijk respectloos dat jij die dief zielig vind. Laatste edit 20-10-2025 14:55

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.