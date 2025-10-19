EVA Air zegt sorry na vragen om ziektebewijs van overleden stewardess

In Taiwan is ophef ontstaan over luchtvaartmaatschappij EVA Air. Een medewerker vroeg 'per ongeluk' ziekteverlofdocumenten op bij een stewardess die al was overleden. De zaak leidt tot veel verontwaardiging in het land, mede omdat de vrouw mogelijk overbelast en overwerkt was.



De 34-jarige stewardess, bekend onder de bijnaam Sun, werd op 24 september onwel tijdens een vlucht van Milaan naar Taiwan, schrijft de BBC. Ze werd na aankomst opgenomen in het ziekenhuis, waar ze uiteindelijk op 8 oktober overleed. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.



Enkele dagen na haar overlijden zagen familieleden een sms binnenkomen op haar telefoon. Daarin stond het verzoek om te bewijzen dat haar aangevraagde ziekteverlof te maken had met haar tijd in het ziekenhuis. Haar familie reageerde geschokt en stuurde als antwoord een kopie van de overlijdensakte.



De luchtvaartmaatschappij noemt het bericht 'een menselijke fout van een interne medewerker' en zegt persoonlijk excuses te hebben aangeboden aan de nabestaanden.



"Het overlijden van mevrouw Sun doet ons veel verdriet", zei EVA Air-directeur Sun Chia-Ming tijdens een persconferentie. "We zullen het onderzoek naar haar dood met de grootst mogelijke zorg uitvoeren."



De dood van de stewardess heeft in Taiwan tot felle reacties geleid, vooral op sociale media. Collega's beweren anoniem dat Sun zich ziek voelde maar toch moest doorwerken. Zowel EVA Air als de Taiwanese autoriteiten onderzoeken of zij inderdaad is ontmoedigd om ziekteverlof op te nemen of medische hulp te zoeken.



Uit vluchtgegevens blijkt dat Sun de afgelopen maanden gemiddeld 75 uur per maand vloog. Dat valt binnen de wettelijke normen, maar critici wijzen erop dat het werk fysiek en mentaal zwaar is en dat dat dus té veel kan zijn, schrijft de BBC.



De luchtvaartmaatschappij zegt 'diep bedroefd' te zijn en benadrukt dat de gezondheid en veiligheid van personeel en passagiers 'de hoogste prioriteit' hebben.

