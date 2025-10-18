Reusachtig schilderwerk moet weg door blunder gemeente

De woede is groot in de Groningse Rivierenbuurt. De reusachtige muurschildering aan de Vechtstraat, die vrijdag feestelijk zou worden onthuld, moet alweer verdwijnen. De gemeente blijkt zelf een fout te hebben gemaakt: er was helemaal geen vergunning verleend voor het kunstwerk, dat nota bene op hun eigen advies op die muur werd gemaakt.De felgekleurde muurschildering, 13 meter breed en bijna 5 meter hoog, was bedoeld als een cadeau aan de buurt. Kunstenaar Dejo van collectief Toyisme werkte er maanden aan, samen met drie collega’s. Maar nog vóór het doek officieel wordt onthuld, kreeg het team van de gemeente te horen dat het werk illegaal is."Het is absurd, we hebben hier maandenlang aan gewerkt in weer en wind", zegt kunstenaar Dejo. "De gemeente wees zelf deze muur aan, en nu moeten wij opdraaien voor hun fout. Zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt." Ook de buurt is woedend over de gang van zaken. "We vinden het verschrikkelijk dat de muurschildering weg moet. Hoe is dit mogelijk", zegt Paul Munnikhof van bewonersorganisatie De Rivierenbuurt.De muur blijkt onderdeel te zijn van een gemeentelijk monument. Daardoor had eerst een vergunning aangevraagd moeten worden, iets wat over het hoofd werd gezien.Volgens de kunstenaars is het bijna onmogelijk om het werk netjes te verwijderen. "Het zit in meerdere lagen over de voegen heen geschilderd", legt Dejo uit. "Je kunt het niet even afspuiten. Alles weghalen kost tonnen en dat allemaal voor niets."De gemeente biedt excuses aan, maar zegt verplicht te zijn het kunstwerk te laten verwijderen. In een reactie aan Hart van Nederland laat de gemeente weten dat ze de teleurstelling snappen bij de initiatiefnemers, kunstenaar en eigenaar. "We erkennen dat we als gemeente duidelijker hadden moeten communiceren dat nog getoetst moeste worden of de aanvraag van een vergunning noodzakelijk was." De gemeente gaat de geleden schade compenseren.