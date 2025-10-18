Oscar Wilde krijgt postuum biebpas terug van British Library

De Ierse schrijver Oscar Wilde krijgt postuum zijn bibliotheekkaart terug van de British Library. Bij de viering van zijn 171ste geboortedag neemt zijn kleinzoon vandaag een nieuw exemplaar in ontvangst.



Wilde werd in 1895 de toegang ontzegd tot de gerenommeerde bibliotheek, drie weken na zijn veroordeling wegens homoseksualiteit. In de notulen van het bestuur werd een aantekening gemaakt dat hij vanwege dat vonnis "wordt uitgesloten van toekomstig bezoek aan de Leeszaal".



De rechter had Wilde veroordeeld tot een gevangenisstraf met dwangarbeid vanwege zijn relatie met Alfred Douglas, beter bekend als Bosie. De flamboyante schrijver zou gebroken en berooid uit de cel komen en in 1900 sterven in Parijs, 46 jaar oud.



Hoewel Wilde nooit te horen kreeg dat de bibliotheek hem niet meer wilde toelaten, denkt kleinzoon Merlin Holland dat die het een pijnlijke schop na zou hebben gevonden. "Een van 's werelds belangrijkste bibliotheken wilde hem bij boeken weghouden zoals de rechter hem uit het dagelijks leven had gezet."



Wilde schreef klassiekers uit de Engelse literatuur als The Picture of Dorian Gray en The Importance of Being Earnest. Verschillende manuscripten van hem zijn in de loop der jaren opgenomen in de collectie van de British Library.



Curator Laura Walker zegt dat het museum met het eerbetoon een fout wil rechtzetten. "We willen erkennen wat hem is aangedaan." Holland noemt de nieuwe pas een mooie blijk van vergeving. "Zijn geest is vast geroerd."

