Wat de kleur van je ogen vertelt over je gezondheid

Uit een onderzoek van de Pittsburgh Universiteit blijkt dat de kleur van je ogen heel wat verklapt over je persoonlijkheid en gezondheid.



De kleur van je ogen verraadt niet alleen de kans op diabetes, de tijd die je hersenen nodig hebben om iets te verwerken en je vermogen om dronken een frisbee te vangen, maar ze zeggen ook wat over de manier waarop vrouwen met pijn omgaan. Vrouwen met een donkere kleur ogen hebben relatief meer pijn tijdens een bevalling en zijn gevoeliger voor postnatale depressies of angst.

Vrouwen met een lichte oogkleur hebben meer kans op diabetes. Het goede nieuws voor mensen met donkere ogen is dan weer dat ze over het algemeen minder alcohol consumeren en ze een beter reactievermogen hebben. Hierdoor zijn ze beter in sporten, zoals tennis en badminton.

Mensen met lichte ogen zijn minder gevoelig voor pijn en vermoeidheid en het risico op het syndroom van Dubin-Johnson (een goedaardige variant van geelzucht) ligt een stuk lager.

Reacties

18-10-2025 08:23:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.624

OTindex: 96.333

Eh? Broodje aap? 🤔



🙈 🙉 🙊

