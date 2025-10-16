Rechter in Haarlem bepaalt dat katten gewoon naar buiten mogen

De rechter in Haarlem vindt dat huiskatten gewoon lekker buiten mogen blijven lopen. Waar ze maar willen. De Stichting Huiskat Thuiskat had een zaak aangespannen, waarbij geëist werd dat katten in huis moesten blijven om vogeltjes en kleine zoogdieren te beschermen. "Huiskatten die buiten jagen moeten beboet kunnen worden", vindt de stichting. Maar de rechter gaat daar niet in mee.



De Stichting Huiskat Thuiskat had de zaak aangespannen tegen de provincie Noord-Holland, die katteneigenaars zou moeten dwingen katten binnen te houden. Voorzitter Roel van Dijk vindt dat voor katten dezelfde regels zouden moeten gelden als voor honden. "Als een loslopende hond een reekalf doodt, krijgt de eigenaar een boete. Katten doden jaarlijks miljoenen vogels en kleine zoogdieren, maar daar gebeurt niets mee. De wet verbiedt het doden van beschermde dieren. Dat zou ook moeten gelden voor huiskatten die buiten jagen, want vogels zijn beschermde diersoorten."



Maar Van Dijk hoorde vandaag op de zitting de rechter zeggen dat 'onvoldoende vaststaat dat kattenbezitters bewust het risico aanvaarden dat hun dier een beschermd dier doodt'. "Volgens de rechtbank is er dus geen sprake van voorwaardelijke opzet. Wij zijn het daar niet mee eens en gaan in beroep."



De Stichting Huiskat Thuiskat, opgericht in 2021, baseerde haar zaak op meldingen van de website watvangtdekat.waarneming.nl, waar eigenaren rapporteren welke dieren hun kat mee naar huis neemt. Daarmee wilde de stichting aantonen dat huiskatten daadwerkelijk beschermde soorten doden.



Maggie Ruitenberg van het Kattenkenniscentrum Nederland vindt de aanpak van de stichting Huiskat Thuiskat 'te ongenuanceerd', zegt ze tegen RTL Nieuws.



"De Stichting Huiskat Thuiskat voert al jaren een strijd die behoorlijk zwart-wit is", zegt Ruitenberg. "Ze roepen dat katten miljoenen vogels doden, maar die cijfers komen vaak uit buitenlands onderzoek, bijvoorbeeld uit Australië." Maar de situatie daar is volgens haar niet te vergelijken met Nederland. "Daar leven veel zwerfkatten. Daarnaast gaat niet elke kat naar buiten, en niet elke buitenkat vangt vogels."



Ruitenberg pleit voor meer nuance en verantwoordelijkheid, in plaats van een verbod. "Wij vinden ook dat er iets moet gebeuren als vogels in gevaar komen. Maar het idee dat álle huiskatten binnen moeten blijven, is niet realistisch en slecht voor hun welzijn. Veel katten hebben een sterke behoefte aan beweging. Als je die binnenhoudt, krijg je gedragsproblemen. Dan zijn straks de vogels beschermd, maar lopen de katten gezondheidsrisico's."



Ze pleit daarom voor bewustwording bij eigenaren. "Woon je in een vogelrijk gebied, neem dan geen kat die buiten wil zwerven. En als je kat wel naar buiten gaat, zorg dan voor een afgeschermde tuin. Zo kan hij veilig naar buiten zonder schade aan te richten of overlast te veroorzaken. Of denk goed na over wat voor een soort kat bij jouw leefomgeving past."



Volgens Ruitenberg ligt de oplossing niet in verbieden, maar in beter eigenaarschap. "Zorg dat elke kat gechipt en gecastreerd is. Dat verlaagt het aantal zwerfkatten en voorkomt veel overlast. En bied katten binnen voldoende voorzieningen: een kattenbak, speeltjes, eiwitrijk voer. Dan hoeft hij niet per se altijd naar buiten om zijn energie kwijt te raken."



Ze wijst erop dat niet alleen katten maar ook andere dieren, zoals vossen of steenmarters, een rol spelen bij de afname van vogelpopulaties. "We weten simpelweg niet in welke mate katten daar werkelijk aan bijdragen. Laten we dus samenwerken met elkaar, met de Vogelbescherming, gemeenten en boeren om praktische oplossingen te vinden, in plaats van te procederen."



Ruitenberg ziet liever samenwerking dan rechtszaken zoals die van de Stichting Huiskat Thuiskat. "We moeten ervoor zorgen dat het goed gaat met de vogels én met de katten. De oplossing ligt ergens in het midden."

Reacties

16-10-2025 20:46:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.613

OTindex: 96.323

Wat is er mis met de kat de bel ombinden?

Kat kan naar buiten en vogel is gewaarschuwd

