Onnauwkeurige gps in parkeerapps leidt tot frustratie

Een parkeerapp die de verkeerde zone kiest, een gemeente die vasthoudt aan regels, en een burger die de prijs betaalt. Kamiel Sips dacht netjes zijn parkeerkosten betaald te hebben, maar kreeg toch een naheffing. En zijn verhaal blijkt geen uitzondering. "Mijn inbox is ontploft."



Wie wel eens parkeerkosten betaalt via een app doet er goed aan om scherp op de parkeerzone letten. Apps maken gebruik van de gps in jouw telefoon om te bepalen in welke parkeerzone je geparkeerd staat. En dat gaat nog weleens fout, blijkt uit het verhaal van Kamiel Sips.



Hij dacht via de app van de Rabobank netjes z'n parkeerkosten betaald te hebben. Maar enkele dagen later ontving hij een naheffing van 53,70 euro. De app van de Rabobank had de verkeerde, goedkopere parkeerzone ingevuld.



"Ik heb getwijfeld om mijn verhaal te delen", zegt Sips tegen RTL Nieuws. "Ik had zelf misschien beter kunnen controleren of de zone klopte. Maar na het delen van mijn bericht heb ik ongelooflijk veel reacties gekregen van mensen die dit ook hebben meegemaakt. Mijn inbox is ontploft, blijkbaar gebeurt dit op grote schaal."



Sips parkeerde op het ChassÃ©veld, een groot parkeerterrein vlak bij het ChassÃ©theater in het centrum van Breda. Betalen deed hij via de app van de Rabobank. Die app vulde automatisch de parkeerzone in, en daar ging het mis. De plek waar Sips zijn auto had geparkeerd, lag namelijk op een zonegrens.



De app had de verkeerde zone aangemerkt en dus heeft Smits volgens de gemeente Breda te weinig aan parkeerkosten betaald. Een naheffing volgde. Sips maakte nog wel bezwaar bij incassobureau Invoned, maar hoewel de gemeente 'heeft erkend dat er betaald is', werd het bezwaar afgewezen.



"Het gaat mij niet om die 53 euro, maar om het ontbreken van de menselijke maat. Ik heb bezwaar gemaakt en kunnen aantonen dat ik al netjes betaald heb", zegt Sips. "Dit gaat niet meer over redelijkheid of eerlijkheid. Dit gaat over een systeem dat zâ€™n eigen logica belangrijker vindt dan de menselijke maat. Ik ben niet de man die bewust gratis parkeert, ik heb betaald. De techniek maakt een fout. En ik betaal de prijs. Letterlijk."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.