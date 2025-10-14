Flatbewoners knettergek van wekker die maandenlang elke dag afgaat

Een wekker die om 05:00 uur 's ochtends begint te rinkelen, pas na anderhalf uur uitgaat en in de middag weer zo lang afgaat. En dat ook elke dag, van maandag tot en met zondag. Bewoners van een flat aan de A.M. de Jongstraat in Spijkenisse werden er knettergek van en haalden de politie erbij.

Simone (33) woont met haar gezin in haar nieuwe woning in Spijkenisse. Vanaf dag één had ze er voor haar gevoel een huisgenoot bij. "Iedere dag ging de wekker op hetzelfde moment af, anderhalf uur lang. Om 05:00 in de ochtends en twaalf uur later weer. Ik sliep daardoor weinig", vertelt ze.



Het leidde tot pure wanhoop bij de vrouw. "Af en toe schiet de gedachte dan door je hoofd om een stoeptegel te pakken en die door de ruit te gooien, maar dat doe je natuurlijk niet", zegt Simone.

Wel deed ze een paar weken geleden een melding bij de gemeente Spijkenisse, Maasdelta en de politie. De afgelopen twee weken is er door de politie geprobeerd om de bewoner te bereiken, maar die was niet thuis.



Zondag werd Simone gebeld door de wijkagent. "Als de wekker weer afging moest ik de wijkagent bellen en een uurtje later ging de wekker weer af." Agenten haalden het slot eruit en keken rond in de woning. "Binnen niets bijzonders aangetroffen", meldt de politie. Maar buren worden gerustgesteld: "Wel gezorgd dat dat de wekkers niet meer afgaan."



Hoewel de politie niets bijzonders aantrof, kwam de politie volgens Simone wel met de boosdoeners naar buiten. "Het waren twee wekkers die de hele tijd afgingen." De politie heeft de deur daarna weer afgesloten. De herrie moet voorlopig afgelopen zijn. "De bewoner kan de sleutels aan het politiebureau afhalen."

Simone is erg opgelucht dat de wekkers uit zijn en hoopt dat het zo blijft. Ook is ze blij dat alle meldingen die ze heeft gemaakt, zin hebben gehad. "Je moet wel volhouden, want geluidsoverlast is het ergste wat er is als je weinig slaapt. Dus ik ben erg blij dat de wekkers uit staan."



Het is Rijnmond niet gelukt om met de bewoner in contact te komen.

