Russen ontkennen dat onderzeeboot kapot is

De Russische onderzeeër Novorossiysk die afgelopen dagen over de Noordzee voer onder escorte van de Nederlandse marine, heeft volgens Rusland geen averij. De Novorossiejsk vaart aan de oppervlakte en heeft volgens marinebronnen een brandstoflek. Rusland spreekt dat tegen.De Russische onderzeeboot werd eerder deze week voor de kust van België gespot.De onderzeeboot voer de afgelopen dagen van de Middellandse Zee noordwaarts, vermoedelijk naar Sint-Petersburg of een andere noordelijke haven. Om daar het lek te verhelpen, speculeerde ook een Russisch Telegramkanaal. Onderweg werd de Russische oorlogsbodem in de gaten gehouden door onder meer de Franse, Belgische, Britse en de afgelopen dagen de Nederlandse marine.‘De Novorossiejsk is gewoon bezig aan een geplande reis na afgeronde missies in de Middellandse Zee’, stelt de Russische Zwarte Zeevloot waartoe de onderzeeër behoort. Die zou aan de oppervlakte varen omdat dat in het drukke Kanaal nu eenmaal de regel is.Waarom de onderzeeboot reeds eind september bovenkwam in de Straat van Gibraltar en sindsdien niet meer onderwater is geweest, hebben de Russen verder niet verklaard. Tevens is niet duidelijk waarom, als de onderzeeboot niet met problemen kampt, de Russische sleepboot Yakov Grebelskiy bij het schip vaart.