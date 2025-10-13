Man laat zijn broek zakken en plast op altaar in Rome

Een opmerkelijk incident bij de Sint-Pietersbasiliek in Rome: een toerist wist vrijdag het podium op te komen, waar hij zijn broek liet zakken en ging plassen. Beveiligers grepen in en namen de man mee. Hij zou zijn gearresteerd.De man lijkt voor een moment te hebben gekozen waarop het personeel van de basiliek niet oplette. Volgens het Italiaanse medium La Replubbica wist de man binnen enkele seconden over hekken heen te klimmen om bij het 'biechtaltaar' te komen. Voor de ogen van honderden toeristen begon hij te plassen.De beveiliging greep snel in en nam de man mee, terwijl zijn broek nog op zijn knieën hing.Volgens Italiaanse media is de man gearresteerd en is de paus op de hoogte gebracht van het incident. Volgens het Belgische VRT News zei hij in een reactie dat het 'triest en geshockeerd is dat zoiets gebeurt op een heilige plaats'.Eerder dit jaar ging het ook al mis bij de kerk. In februari klom een ​​man op hetzelfde altaar en stootte daarbij meerdere kandelaars om.