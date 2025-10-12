Wetenschapper ontdekt per ongeluk kankerbehandeling waar geen operatie voor nodig is

Een wetenschapper die haar collega's wilde helpen door de herrie in het lab te verminderen, stuitte op een compleet nieuwe manier om kanker te behandelen, zonder operatie.

Begin jaren 2000 werkte Zhen Xu aan de Universiteit van Michigan aan een manier om zieke weefsels te vernietigen met geluidsgolven. Ze voerde haar experimenten uit op varkensharten. Maar er was één probleem: de herrie die haar apparatuur maakte was zo irritant dat collega's in het lab begonnen te klagen.

Xu besloot haar labgenoten een plezier te doen. Ze verhoogde de frequentie van de geluidsgolven, waardoor ze niet meer hoorbaar waren. Deze hogere frequentie bleek véél effectiever. Xu, inmiddels professor biomedische technologie, kon het nauwelijks geloven toen de methode opeens een stuk weefsel kapotschoot in slechts tientallen seconden.



Haar ontdekking, histotripsie genoemd, maakt inmiddels furore als een nieuwe manier om kanker te behandelen. Het werkt zo: ultrasone geluidsgolven worden gebundeld op een piepklein gebied van de tumor. Deze krachtige golven creëren microscopische belletjes die razendsnel opzwellen en weer inklappen. Die belletjes scheuren het tumorweefsel letterlijk uit elkaar. Het grote voordeel? Er komt geen mes aan te pas. De behandeling is snel en patiënten kunnen meestal dezelfde dag nog naar huis.

In 2023 gaf de Amerikaanse gezondheidsautoriteit dan ook groen licht voor het gebruik van de methode bij leverkanker. Een jaar later volgde ook het Verenigd Koninkrijk. Een kleine laat veelbelovende cijfers zien: bij 95 procent van de levertumoren werkte de behandeling.



De methode heeft wel beperkingen. Botten kunnen het geluid blokkeren en in organen met veel lucht (zoals de longen) werkt het niet. Ook is er nog weinig data over de effectiviteit op lange termijn. De tijd zal uitwijzen of histotripsie wel degelijk waardevol kan zijn, maar de eerste data doen voorlopig denken van wel.

