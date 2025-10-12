Spraakmakende Blote Nell thuis in Oldenzaalse vijver

Ze zorgde ooit voor spraakmakende verkeersophef rondom de Zwolse Singel: het levensechte kunstwerk Blote Nell. Daarna lag ze decennia lang verstopt op een duistere zolder. Na een uitstapje in de Lonneker kleigaten is Blote Nell nu thuisgekomen in Oldenzaal. "Een eerbetoon aan kunstenaar Sjef Sales."Dat zegt conservator Doreen Flierman van Museum Oldenzaal als ze kijkt naar Blote Nell, die even daarvoor in een vijver bij villa De Haer is gelegd."Ik hoop dat ze hier in de stad zeer welkom is. Je ziet een blote vrouw die er zonder enige angst durft te zijn. Dat is belangrijk in deze tijd waarin geweld tegen vrouwen weer aan de orde van de dag lijkt te zijn."Nikki Olde Monnikhof, directeur van Museum Oldenzaal, beaamt dat volmondig. Gekleed in een waterdichte tuinbroek heeft ze Blote Nell zojuist voorzichtig op een rustige plek in de villavijver gelegd. "Bloot móet juist in deze tijd waarin dit soort dingen onder druk staan", zegt ze.Conservator Flierman aanschouwt het tafereel vanaf de kant. "Het is bijzonder dat dit kunstwerk terug is in Oldenzaal, want er is nog weinig van Sjef Sales in de stad te zien. Hij woonde en werkte hier, maar in de loop van de tijd zijn veel kunstwerken kapot gegaan. Ik denk dat er nog vijf te zien zijn op straat in Oldenzaal."Blote Nell heeft volgens Flierman nu een geweldige plek. "Deze vijver in dit park bij De Haer is prachtig. En geweldig dat we hier bij Nystate toestemming kregen om Nell weer te laten zien. Ze ligt hier een beetje beschermd, heel anders dan toen in Zwolle. Maar ze is toch goed zichtbaar."De tewaterlating van Blote Nell is overigens een verlengstuk van de nieuwe tentoonstelling die vanaf 17 oktober te zien is in Museum Oldenzaal: The dust blows forward, over de drie kunstenaars Gotlieb, Kuhbauch en Ter Beek. Met een hoofd vol ideeën, dromen en idealen ontwikkelden ze in Oldenzaal in de jaren 70 een geheel eigen stijl. Doreen Flierman: "Van Sjef Sales is er weinig werk om op te hangen. Daarom is het mooi om Sjef nu op deze kleurrijke manier terug te brengen in de stad."