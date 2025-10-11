Kendrick Lamar mag Drake afschilderen als pedofiel van rechter

Een rechter in New York vindt het geen probleem dat rapper Kendrick Lamar in een disstrack collega Drake van pedofilie beschuldigt. Omdat het gaat om "hyperbole uitspraken die een mening kenmerken" valt de beschuldiging onder vrijheid van meningsuiting.



Drake had niet direct Lamar aangeklaagd, maar was een rechtszaak begonnen tegen Universal Music Group, het platenlabel van zowel hemzelf als zijn rivaal. De Canadees betichtte het label van laster en zei dat zijn veiligheid in gevaar was gebracht: de beschuldigingen zouden hem blootstellen aan eigenrichting.



In Not like us rapte Lamar vorig jaar "I hear you like 'em young" over Drake en waarschuwt vrouwen vooral hun kleine zusjes voor Drake te verbergen. Het nummer, onderdeel van een slepende vete tussen beide mannen, werd een van de grootste hits van het jaar en leverde Lamar vijf Grammy's op.



De rechter meent nu dat de luisteraar best begrijpt dat de aantijging niet serieus is. "De gemiddelde luisteraar denkt niet dat dit het resultaat is van weloverwogen en objectief onderzoek", schrijft Jeanette Vargas. "Die beseft dat Lamar overdreven beschimpingen gebruikt."



Ze wijst erop dat het nummer bol staat van de gebruikelijke vloeken, beledigingen en dreigingen met geweld. "De beschuldiging dat eiser een pedofiel is is zeker ernstig, maar in de bredere context van de rap battle, met opruiende taal en beledigende beschuldigen door beide participanten, zal een redelijke luisteraar niet denken dat het hier om verifieerbare feiten gaat."



Voor de hoes van de single geldt hetzelfde. Lamar gebruikte een foto van Drake's huis met meerdere aanduidingen dat daar een zedendelinquent zou wonen, maar de rechter verwerpt het idee "dat iemand denkt dat hier dertien personen wonen die een zedenmisdrijf hebben gepleegd".



De advocaten van Drake reageren teleurgesteld op het vonnis en zijn van plan in hoger beroep te gaan.

