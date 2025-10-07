Iran gaat vier nullen schrappen van zijn munteenheid, de rial. Het parlement heeft ingestemd met de hervorming, die bedoeld is om betalingen te vereenvoudigen na jaren van torenhoge inflatie.
Door de aanhoudende inflatie, die boven de 35 procent ligt, is de waarde van de rial sterk gedaald. Volgens wisselkoerssite Bonbast.com is op de vrije markt inmiddels meer dan 1 miljoen rial nodig voor één euro. Inwoners krijgen daardoor dagelijks te maken met kassabonnen en rekeningen met extreem hoge bedragen.
De hervorming zal stap voor stap worden doorgevoerd. Volgens het hoofd van de economische commissie van het parlement blijft de munteenheid voorlopig de rial. De centrale bank krijgt twee jaar de tijd om de wijziging voor te bereiden. Daarna volgt een overgangsperiode van drie jaar waarin oude en nieuwe biljetten naast elkaar worden gebruikt.
Het schrappen van nullen uit de munt is een maatregel die vaker wordt genomen door landen met langdurige inflatie. Eerdere pogingen van Iran om de munt te hervormen liepen stuk door economische sancties en de dalende olie-inkomsten.