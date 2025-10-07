Iran schrapt vier nullen van nationale munt

Iran gaat vier nullen schrappen van zijn munteenheid, de rial. Het parlement heeft ingestemd met de hervorming, die bedoeld is om betalingen te vereenvoudigen na jaren van torenhoge inflatie.



Door de aanhoudende inflatie, die boven de 35 procent ligt, is de waarde van de rial sterk gedaald. Volgens wisselkoerssite Bonbast.com is op de vrije markt inmiddels meer dan 1 miljoen rial nodig voor één euro. Inwoners krijgen daardoor dagelijks te maken met kassabonnen en rekeningen met extreem hoge bedragen.



De hervorming zal stap voor stap worden doorgevoerd. Volgens het hoofd van de economische commissie van het parlement blijft de munteenheid voorlopig de rial. De centrale bank krijgt twee jaar de tijd om de wijziging voor te bereiden. Daarna volgt een overgangsperiode van drie jaar waarin oude en nieuwe biljetten naast elkaar worden gebruikt.



Het schrappen van nullen uit de munt is een maatregel die vaker wordt genomen door landen met langdurige inflatie. Eerdere pogingen van Iran om de munt te hervormen liepen stuk door economische sancties en de dalende olie-inkomsten.

Reacties

07-10-2025 12:48:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.543

OTindex: 96.260

Goh. Dan ben ik miljonair.

07-10-2025 13:32:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.446

OTindex: 28.743

@allone :

Goh. Dan ben ik miljonair. QuoteGoh. Dan ben ik miljonair. Dat ben ik, onder andere in Brazilië, ook al een paar keer geweest.

07-10-2025 14:56:54 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.775

OTindex: 206

S @allone : Ik durf zelfs te stellen dat je waarschijnlijk miljardair bent, gefeliciteerd

07-10-2025 15:04:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 70.446

OTindex: 28.743

@DrZiggy : Bil Gates en Elon Musk worden binnenkort van de troon gestoten door ons aller @allone

07-10-2025 15:07:08 DrZiggy

Administrator



WMRindex: 4.775

OTindex: 206

S @Emmo : Dan mag ik toch hopen dat ze even een feestje geeft voor WMR als dat gebeurt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.