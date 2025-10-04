De man uit Taured

In 1954 wandelt op een zekere dag een blanke man Tokyo Airport binnen. Als de douaniers hem naar zijn identiteit vragen, geeft de man hen zijn paspoort. De verbazing bij de douaniers is groot wanneer ze merken van welk land de man afkomstig is: Taured. Wanneer ze hem ook nog eens vragen zijn koffer te openen, wordt het helemaal vreemd. In de koffer zitten er namelijk heel wat Europese bankbiljetten en enkele documenten. De man beweert een zakenman te zijn die al meermaals van zijn land naar Tokio is gereisd. Ondanks zijn logische uitleg, geloven de douaniers hem niet. Ze vragen of de man hen wil volgen naar een kamer iets verderop om hen meer uitleg te geven.



Op het paspoort van de man stond dat hij van Taured kwam, maar dat land bestaat toch niet?!

Terwijl de man onder toezicht wacht in de verhoorkamer, overleggen de douanebeambten met hun chef. Deze besluit het onderzoek persoonlijk te leiden. Hij komt de kamer binnen en begint een beleefd gesprek met de man. Deze bevestigt nogmaals dat hij uit een land genaamd Taured komt. Hij haalt zelfs een rijbewijs boven en toont het. Daarop staat inderdaad de naam Taured. Bovendien kan de man aantonen dat hij verschillende malen vanop verschillende plaatsen in Europa zonder enig probleem naar Tokio is kunnen reizen. Stempels op zijn internationale reispas bevestigen dit. De man blijkt vooral te reizen vanuit Frankrijk, want de meeste stempels komen van dat land.



Even later komt één van de douanebeambten het lokaal binnen met een landkaart. Toen hem werd gevraagd om Taured aan te duiden, duidde de man zonder verpozen Andorra aan, een klein landje gelegen tussen Frankrijk en Spanje. De man schrok echter hevig toen hij de naam Andorra op de kaart zag en niet Taured. Hij beweerde nog nooit van Andorra te hebben gehoord.



Er valt een knijpende stilte in de kamer. Noch de man, noch de douaniers begrijpen goed wat er precies aan de hand is. Omdat ze niet goed weten wat nu te doen, besluiten de douaniers de man naar een hotelkamer vlakbij Tokyo Airport te brengen. Ze plaatsen twee wachters voor de deur, zodat de man zeker niet kan ontsnappen. De volgende dag zullen ze hem opnieuw ondervragen. Maar wanneer ze de dag nadien de kamer openen, wacht hen een onaangename verrassing: de man is verdwenen.



De hele kamer wordt doorzocht, maar er is geen spoor meer van hem te bekennen. Via het raam kon hij nooit ontsnapt zijn, aangezien de kamer zich op een van de hoogste verdiepingen bevond. Langs het plafond kon hij ook niet ontsnappen. De enige uitweg was de deur. De bewakers die de hele nacht bij de deur stonden, hielden echter vol dat de man de kamer niet verlaten heeft. Ze hebben ’s nachts in de kamer ook geen verdacht geluid gehoord. Ondanks nationale seining, zal de man nooit meer gevonden worden.



Wie was deze man? Waar kwam hij werkelijk vandaan? Of kwam hij echt van Taured? Zo ja, waar ligt dat land dan? Of was hij, zoals een populaire theorie later de kop opstak, een ontsnapte gevangene die nog eenmaal wist te ontsnappen aan de autoriteiten? Het antwoord daarop weten we nog steeds niet.

