Overvloed aan lng in het verschiet: ‘Gas gaat veel goedkoper worden’

Deze winter is mogelijk de laatste dat de berichten over de vulgraden van de gasopslag nauwlettend gevolgd worden. Vanaf volgend jaar zullen de gasprijzen met name in Europa substantieel dalen, verwacht René Peters van TNO. ‘We hebben nooit een tekort aan gas gehad in de wereld, alleen een tekort aan transportcapaciteit. En dat gaat veranderen.’



De productiecapaciteit van lng neemt binnenkort drastisch toe, zegt de energie-expert van TNO. 'In de VS, in Qatar en zelfs in Australië komen extra productiefaciliteiten beschikbaar. En er komen nog veel meer lng-tankers bij in de wereld. Dan gaat het om vele tientallen, zelfs honderden.'



De wereldgasmarkt zal daardoor komend jaar fundamenteel veranderen. Waar nu nog de schaarste zorgt voor een vraagmarkt, zal dat snel een aanbodmarkt worden, verwacht Peters. En daar komt nog bij dat we in Europa gewend zijn aan veel hogere gasprijzen dan elders in de wereld en dus ook bereid zijn meer te betalen dan bijvoorbeeld Amerikanen.



Het zal ervoor zorgen dat ook de Amerikaanse handelaars in lng liefst hun tankers naar Europa zullen laten varen, omdat ze hier meer kunnen verdienen. Momenteel is gas in Europa drie keer zo duur als in de VS, dus ook als de prijzen halveren, kan een Amerikaanse gasboer nog steeds goede zaken doen in Europa. Kortom: 'We krijgen te maken met een overvloed aan gas. De verwachting is dat gas veel goedkoper gaat worden', stelt Peters.



Wereldwijd verwachten analisten dat dit de laatste winter wordt waarin de vulgraad van de gasopslagen met argusogen wordt gevolgd. Die ligt momenteel voor de EU op ongeveer 82 procent en voor Nederland op 71 procent. Het Europese cijfer stelde analisten gerust, schrijft het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg, in de hoop dat dit de laatste winter zal zijn waarin het percentage zo belangrijk is. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 is de energiemarkt in Europa doorlopend zeer volatiel gebleken: met name in het eerste half jaar na het begin van de oorlog zagen Nederlandse huishoudens hun energierekening verveelvoudigen.



Dat de Nederlandse vulgraad daaronder ligt, en bovendien ook veel lager is dan vorig jaar oktober, is ook geen reden tot zorg, zegt Peters. Nederland is minder afhankelijk van gasopslagen dan andere Europese landen, omdat er hier twee lng-terminals zijn en ook goede pijplijnverbindingen met het VK en Noorwegen. 'En sowieso is het veel belangrijker of Noordwest-Europa zijn voorraden op orde heeft, dan of onze eigen opslagen vol zitten.'

