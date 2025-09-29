Bisschop zegent overvallers

Mexico: Bisschop ontwijkt kogels om inheemse gemeenschappen te dienen.

Een 'kogelontwijkende bisschop' heeft het gevaar van zijn ambt in een van de meest door criminaliteit geteisterde staten van Mexico gedeeld.



Er is weinig veranderd voor bisschop José de Jesús González sinds hij 12 jaar geleden de leiding kreeg over het bisdom Chilpancingo-Chilapa in Nayar, Guerrero.



Hij vertelde Kerk in Nood (ACN) dat hij elf maanden na zijn aantreden het slachtoffer was geworden van een gewapende aanval. Ondanks de risico's is hij in de vuurlinie blijven werken om inheemse gemeenschappen te steunen.



Hij zei: "We zaten met z'n drieën in een busje en ze schoten op ons. Ze mikten op onze hoofden, niet op de banden. Maar toen ze zagen dat we priesters waren, verontschuldigden ze zich en boden ze aan de kapotte ruiten te betalen. Maar het belangrijkste is dat ze ons niet hebben gestuurd om in het hemelse koor te zingen."



Integendeel, toen de criminelen beseften dat hij bisschop was, vroegen ze om zijn zegen.



Bisschop Gonzalez zei dat het incident een belangrijk moment was waarop hij begreep dat zijn missie niet alleen was om op te komen voor zijn gelovigen, maar ook om met mededogen te kijken naar degenen die verwikkeld zijn in geweld.



Hij voegde eraan toe: "Zij zijn ook mijn kinderen, ook al zijn ze misleid."



De bisschop zei dat de situatie in Guerrero te vergelijken is met die van een staat die "gekaapt" is door de georganiseerde misdaad.



Gewapende groepen handhaven hun eigen rechtspraak, sluiten hun eigen deals om geld te verdienen en regeren over grote gebieden volgens hun eigen wetten - geweld is geïnstitutionaliseerd.



Wegen worden gecontroleerd door bendes en afpersing, verdwijningen en moord maken deel uit van het dagelijks leven, vertelde hij aan de liefdadigheidsinstelling.



Maar het gebruik van zijn stem heeft een prijs. Priesters en gemeenschapsleiders zijn vermoord omdat ze rechtvaardigheid en menselijke waardigheid verdedigden en bepleitten.



Bisschop González schuwt de risico's die het geweld met zich meebrengt niet, ondanks dat hij weet dat hij de volgende kan zijn.



Het heeft hem er niet van weerhouden om missen te vieren, families te bezoeken en, indien nodig, het gevaar het hoofd te bieden.



Samen met andere bisschoppen en priesters heeft bisschop González luistercentra geopend voor moeders die op zoek zijn naar hun vermiste kinderen, en biedt hij menselijk medeleven, juridische ondersteuning en een warme omhelzing aan iedereen die zich alleen voelt.



Hij zei: "Ze willen zich onderdeel voelen van de Kerk, beschermd. We kunnen hen niet aan hun lot overlaten tussen de wolven die hen verslinden."



Hij voegde eraan toe: "Als we niet dapper zijn, huilen de mensen... en God huilt. Gebed maakt ons dapper om de strijd aan te gaan. Bid voor ons. God verlaat ons niet, maar we moeten voelen dat u dichtbij bent om verder te kunnen."



ACN steunt het bisdom Chilpancingo-Chilapa al jaren met projecten, waaronder het verstrekken van misinkomsten aan priesters, het repareren van een klooster voor religieuze zusters en het ondersteunen van de opleiding van geestelijken.

