Odido biedt zeevarenden vaste en normale tarieven op zee

Zeevarenden en offshore-werkers op de Noordzee bellen vanaf 2026 tegen reguliere Europese mobiele tarieven. Odido introduceert vanaf 1 januari samen met maritieme netwerkprovider Tampnet een nieuw geïntegreerd offshore-netwerk onder de naam Odido@Sea. Hiermee ontstaat het grootste mobiele netwerk op zee in Europa.



Tot voor kort betekende mobiel bellen of internetten op de Noordzee voor veel gebruikers hoge roamingkosten. Satellietdiensten als Starlink golden als enige alternatief, maar waren prijzig en vaak beperkt qua capaciteit. De samenwerking tussen Odido en Tampnet verandert dit. Vanaf 1 januari 2026 kunnen Odido-klanten – waaronder ook gebruikers van Ben en Simpel – op zee gebruikmaken van hun reguliere bundel, alsof ze zich op het vasteland bevinden.



Het nieuwe netwerk bestrijkt bijna 300.000 vierkante kilometer in internationale wateren tussen onder meer het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Door de volledige integratie van de mobiele infrastructuur van Odido en het bestaande offshore-netwerk van Tampnet ontstaat een dekkend netwerk.



Volgens Elie Hanna, CEO van Tampnet, maakt de samenwerking een einde aan digitale isolatie voor offshore-werkers. ‘Voor mensen die wekenlang op zee verblijven, is mobiele communicatie geen luxe maar noodzaak. Het is een essentieel onderdeel van hun kwaliteit van leven.’ Overigens bieden veel schepen en off-shore bedrijven hun bemanning gratis internet aan, wel is de bandbreedte en de capaciteit vaak beperkt.



Naast consumenten profiteren ook bedrijven en overheden van de nieuwe mogelijkheden. De combinatie van mobiele netwerken met 5G Standalone (een 5G-netwerk dat bedoeld is voor een bepaald gebied en een select aantal gebruikers) maakt inspectie mogelijk, onder meer via drones.



Dit moet de digitale infrastructuur op platforms, schepen en windparken verder verbeteren. Vanaf 2026 ontvangen gebruikers een automatische welkomst-sms bij het binnenvaren van het netwerkgebied. Het netwerk wordt gedurende dat jaar verder geactiveerd voor internationale gebruikers via de wereldwijde roamingpartners van Odido. De uitrol betekent dat de Noordzee voor het eerst op grote schaal bereikbaar wordt via reguliere mobiele netwerken.

