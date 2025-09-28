Op het Russische eiland Koljoetsjin heeft een groep ijsberen hun intrek genomen in een verlaten weerstation. Beelden van een reisblogger laten zien hoe de beren er in alle rust rondwandelen.
Ze struinen door de ruimtes, klimmen op de trappen, kijken door de ramen naar buiten; de ijsberen gedragen zich in het weerstation alsof ze er met plezier wonen.
De beelden zouden gemaakt zijn door de Russische reisblogger Vadim Makhorov, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN). De blogger was aan boord van een cruiseschip op de Tsjoektsjenzee toen hij de dieren zag. Volgens hem waren de ijsberen niet bang voor zijn drone: ze waren nieuwsgierig.
Koljoetsjin is een klein eiland dat in de Tsjoektsjenzee ligt, boven de poolcirkel. Het is 4,5 kilometer lang. Op het eiland ligt zich het voormalig weerstation, dat in 1934 werd opgericht. Maar in 1992 werd het gesloten, een jaar na de val van de Sovjet-Unie.
Naast een hoop zeevogelsoorten, papegaaiduikers en poolvossen, woont daar dus de groep van zo’n 15 tot 20 ijsberen. In 2021 werden zij ook al op beeld gezet, ditmaal door de Russisch fotograaf Dmitry Kokh
