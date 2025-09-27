Vliegtuig botst tegen vos op Schiphol

Een vakantie naar Griekenland kreeg voor tientallen passagiers aan boord van een Transavia-vliegtuig een opmerkelijke start. Kort na vertrek vanaf Schiphol besloten de piloten terug te keren, nadat het vliegtuig op de startbaan tegen een vos was gebotst. Het dier heeft de klap niet overleefd.



Het gaat om een Transavia-vliegtuig dat afgelopen dinsdag om 05.10 uur vanaf de Polderbaan vertrok naar het Griekse eiland Lefkas. Nog geen tien minuten na vertrek kregen de passagiers te horen dat ze niet op tijd op hun bestemming zouden aankomen.



"De gezagvoerder vertelde dat er contact was geweest met de toren en dat bird control een vos had aangetroffen op de baan, zonder hoofd", vertelt passagier Mike Jonker. Bird control is de vogelwacht van Schiphol die vogels en andere dieren verjaagt en start- en landingsbanen schoonhoudt.



Uit voorzorg kozen de piloten ervoor terug te keren voor inspectie. "Ze wilden geen risico nemen om straks in Griekenland te stranden met een defect toestel. Na een probleemloze landing werd het vliegtuig nagekeken door de technische dienst", vertelt Mike.



Transavia laat weten dat het vliegtuig inderdaad in aanraking is gekomen met een vos, en dat deze na een zorgvuldige inspectie veilig is doorgevlogen naar Lefkas. "De veiligheid van de passagiers en crew is niet in gevaar geweest. Het is natuurlijk wel heel verdrietig voor de vos", aldus een woordvoerder.

