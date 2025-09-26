Poolse hotelketen beloont stellen die tijdens verblijf een kind verwekken

Een Poolse hotelketen en vastgoedbeheerder beloont gasten die tijdens hun verblijf een kind verwekken. Het Poolse Arche wil zo de krimp van de bevolking tegengaan.



Polen die kunnen aantonen onder een Arche-dak een kind te hebben verwekt, kunnen aanspraak maken op een ‘gratis familiefeest’. Een bewijs van verblijf en een geboorteakte van ruwweg negen maanden erna volstaat. De aanvragers moeten wel in Polen wonen en minstens een van hen moet Pool zijn.



Wie een appartement koopt van Arche en daar een kind krijgt, kan rekenen op een premie van omgerekend ruim 2300 euro. Ook voor werknemers van Arche zijn er beloningen voor het op de wereld zetten van nageslacht.



De Poolse bevolking krimpt al jaren.

