Tiener stormt lokaal binnen met machete en bedreigt leerlingen

Een 17-jarige tiener veroorzaakte gisterenmiddag paniek op Royal Leamington Spa College in Warwickshire toen hij een klaslokaal binnendrong met een machete en medeleerlingen aanviel.



Op beelden die op X werden gedeeld, is te zien hoe de jongen een mes uit zijn zak trekt terwijl zijn klasgenoten geschokt toekijken. Vervolgens sloeg hij woest op een tafeltennistafel in de gemeenschappelijke ruimte en zwaaide gevaarlijk rond, rakelings langs andere leerlingen.



Een medestudent probeerde hem te kalmeren, maar kon de agressie niet stoppen. Een andere leerling week snel terug toen de tiener op hem afkwam, het wapen dreigend in de lucht zwaaiend. Omstanders haalden hun telefoons tevoorschijn om de chaotische scène vast te leggen.



De politie arresteerde de 17-jarige op verdenking van het bezit van een aanvals-/offensief wapen op schoolterrein. Ook werden twee andere jongens in verband met het incident aangehouden. Het huis van de hoofdverdachte werd doorzocht.

Op verdenking? Het lijkt me heel duidelijk.

