Moeder van in Capelle doodgeschoten Jerryson (15) doet aangifte van doodslag

De biologische moeder van de door een agent doodgeschoten jongen in Capelle aan den IJssel doet aangifte van doodslag. "Ze is kapot", zei haar advocaat Gerald Roethof in de talkshow Pauw & De Wit.



De 15-jarige Jerryson werd zondag buiten bij een filiaal van McDonald's doodgeschoten, kort nadat hij en anderen iemand zouden hebben beroofd van een fatbike. Gisteren meldde het Openbaar Ministerie dat de jongen een "functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool" bij zich had. De politie heeft gemeld dat de verdachte meerdere keren was gewaarschuwd, maar niet luisterde en is weggerend.



De biologische moeder van de jongen woont op Curaçao, legt de advocaat uit in de talkshow. "Omdat ze heimwee had naar dat land is ze terugverhuisd, maar ze wilde haar oudste kinderen een betere toekomst geven door ze in Nederland te laten", zegt hij. Ook is bekend dat de jongen pleegouders in Nederland had.



"Zijn biologische moeder wil echt dat de onderste steen boven komt. Mocht de politie in deze situatie schieten? Daar gaat het haar om. En haar standpunt is: nee. Absoluut niet", aldus advocaat Roethof. "Ze wil er zeker van zijn dat er alles aan gedaan wordt, dat er gerechtigheid plaatsvindt."



Het was zondagmiddag druk bij het fastfoodrestaurant. De moeder vraagt getuigen om zich te melden en te vertellen wat ze hebben gezien. Ook wil ze dat een door haar in te schakelen patholoog het lichaam van haar gedode zoon gaat onderzoeken.



De Rijksrecherche doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het schieten door de agent. "Controle is geen daad van vijandschap", antwoordde Roethof op de vraag of de moeder de onafhankelijkheid van dat onderzoek in twijfel trekt.

en met name de reaguurders hebben er ook het nodige over te zeggen. Ik zou me als moeder de ogen uit de kop schamen als ik een spruit had afgeleverd die op 15 jarige leeftijd met vuurwapens berovingen pleegt.

Ze gaat hier weg omdat ze heimwee heeft en laat haar kinderen achter. Hoezo betere toekomst?

