Man met zijn been gespietst aan hekje: traumahelikopter geland

Een man is woensdagochtend zwaargewond geraakt aan zijn been. Toen hij achteruit wilde stappen, verloor hij zijn evenwicht en belandde hij op een hekje bij een tuin. Een van de spijlen ging daarbij door zijn been heen. Het ongeluk gebeurde op de Zandstraat in Liessel.



Rond 10.20 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. Doordat de een van de spijlen van het hekje door het been van de man ging, zat hij ook vast. Een ambulance, de brandweer, politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.



Het ambulancepersoneel en de brandweerlieden hebben de man voorzichtig uit zijn benarde positie gehaald. Vervolgens werd hij behandeld. Een arts die ter plaatse was gekomen met de helikopter heeft het ambulancepersoneel ondersteund. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis. Hij had erg veel pijn.



De weg werd afgezet tijdens de afhandeling van het incident.

