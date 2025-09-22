Cv van nieuwe Franse premier Sébastien Lecornu blijkt niet te kloppen

De kersverse premier van Frankrijk, Sébastien Lecornu, blijkt jarenlang valse informatie op zijn cv te hebben gezet. Er stond op dat hij een master-diploma rechten had behaald aan de Universiteit van Parijs, maar nu blijkt dat hij alleen het eerste jaar heeft gevolgd en geen diploma heeft.



"De premier heeft een loopje genomen met de waarheid", schrijft de nieuwssite Mediapart die met de onthullingen kwam. "Al zeker sinds 2016 doet de premier alsof hij een officieel diploma heeft."



Sébastien Lecornu werd een kleine twee weken geleden aangesteld als premier. Hij is de opvolger van François Bayrou, die door het parlement naar huis is gestuurd vanwege omstreden bezuinigingsplannen. Lecornu is nog niet toegekomen aan het vormen van een regering. Hij onderhandelt nog met de partijen in het parlement.



De onthullingen over zijn cv komen daarom op een heel ongelegen moment. Tegenover Mediapart hebben de persvoorlichters van Lecornu erkend dat de premier zijn studie niet heeft afgemaakt: "Hij heeft zijn master 1 afgelegd", wat betekent dat hij maar één van de twee studiejaren heeft voltooid.



Op de officiële website van de Franse regering is het cv van Lecornu aangepast. Sinds kort staat er dat hij 'rechten heeft gestudeerd'. Dat klopt, want de premier studeerde, maar maakte de studie dus niet af.



Tot voor kort stond op diezelfde regeringssite een andere formulering: dat hij over een master-diploma rechten beschikte, wat betekent dat hij zijn tweejarige masteropleiding met succes heeft afgerond.



Van 2022 tot begin deze maand was Lecornu minister van Defensie onder president Macron. Ook toen stond vermeld dat hij een master had. In diverse media werd altijd gemeld dat de premier zijn studie had afgerond met een diploma. "Het lijkt erop alsof Lecornu en zijn medewerkers nooit hebben geprobeerd die informatie te corrigeren", schrijft Mediapart.



De berichten over het cv van de premier veroorzaken opschudding in Frankrijk. "De premier nam loopje met de waarheid", schrijft ook de krant Libération. "Polemiek over diploma Lecornu", kopt de Franse publieke omroep. In diverse media wordt erop gewezen dat politici in het buitenland regelmatig moeten opstappen als zij liegen over hun carrière.



In Spanje werden kort geleden drie politici gedwongen ontslag te nemen nadat ze hadden gelogen over hun cv. Een rechts Kamerlid, een radicaal-rechtse bestuurder en een linkse prefect moesten opstappen toen uitkwam dat ze fictieve diploma's hadden opgegeven.



De Franse rechtsgeleerde Noé Wagener zegt tegen Mediapart dat het "desastreus" is voor bestuurders om te "manipuleren met informatie over diploma's". "Het beschaamt het vertrouwen dat mensen moeten kunnen hebben in hun politici."

