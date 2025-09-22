Dit zijn de 8 grootste olietankers ooit (en ze zijn bijna allemaal al gesloopt)

In de maritieme geschiedenis zijn olietankers de reuzen van de zee. De grootste schepen ooit gebouwd vallen in deze categorie. De extreem lange olietankers bevoeren vooral in de jaren ’70 de oceanen. De meeste van deze giganten zijn inmiddels uit de vaart. Schuttevaer zet de internationale top 8 van lengtekampioenen onder de olietankers, bijna allemaal uit dat decennium, op een rijtje.1. Seawise Giant/Knock NevisLengte: 458,45 meterDraagvermogen: 564.763 ton DWTDe Seawise Giant was het grootste schip dat ooit de oceanen bevoer. Ze overleefde de Iran-Irakoorlog, werd meerdere keren herdoopt (Jahre Viking en Knock Nevis), en eindigde als drijvende opslag in Qatar. In 2010 volgde de sloop, maar de titel van “grootste schip ooit” blijft voor altijd verbonden aan dit vaartuig.De Pierre Guillaumat, genoemd naar een Franse minister, was één van de vier schepen van de Batillus-klasse. Door de oliecrisis van de jaren ’80 was het schip nauwelijks rendabel. De carrière was kort: na enkele jaren varen werd ze al gesloopt.De Prairial was eveneens een Batillus-tanker. Ze voer langer dan haar zusterschepen en werd ingezet door Elf Aquitaine. Tot ver in de jaren ’90 bleef dit Franse reuzen­schip actief.De Bellamya werd in 1976 gebouwd in Frankrijk. Qua omvang identiek aan haar zusterschepen, maar net als de rest bleek ze te groot om commercieel rendabel te zijn. Haar loopbaan was kort, de sloop volgde al in de jaren ’80.De Batillus was het naamgevende schip van de Batillus-klasse. Bij oplevering gold ze als toonbeeld van Franse scheepsbouw. Toch belandde ook dit schip vroegtijdig op de sloopwerf, vanwege de hoge exploitatiekosten en beperkte inzetbaarheid.De Esso Atlantic hield het aanzienlijk langer vol dan de Batillus-tankers. Meer dan 30 jaar voer ze in dienst van Esso, tot de uitfasering in 2002. Een van de weinige ultra-grote tankers die commercieel wél succesvol waren.De Esso Pacific was het zusterschip van de Atlantic. Ook dit schip was ruim 400 meter lang en voer decennia in de olietroutes van Esso. Pas in de 21e eeuw verdween ze uit de vaart.De Noorse rederij Bergesen bracht met de Berge Empress en Berge Emperor twee reuzen in de vaart. Ze waren kleiner dan de Batillus-klasse, maar door hun betere verhouding tussen grootte en flexibiliteit economisch succesvoller.Het grootste schip dat vandaag de dag nog operationeel is, is de voormalige TI Oceania, tegenwoordig Oceania. Deze ULCC doet dienst als drijvende opslagunit (FSO) voor de kust van Maleisië. De allergrootste tankers spelen dus nog steeds een rol, zij het in aangepaste vorm.De tijd van de 400-meter tankers lijkt voorbij. Strengere milieu-regels, veranderende oliehandel en havenbeperkingen maken zulke schepen economisch moeilijk houdbaar. Moderne olietankers zijn kleiner en efficiënter. De namen Seawise Giant en Batillus blijven echoën als klinkende iconen in de maritieme geschiedenis.