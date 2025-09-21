Paniek in Australië om keverlarven in luiers

In Australië zijn grote zorgen over het opduiken van een keverlarf in een doos luiers van een Belgische producent. De kevers zijn niet gevaarlijk voor baby's maar ze kunnen de graanoogst in Australië in gevaar brengen.



De verspreiding van de kever zou een financiële ramp zijn voor Australië. Australië is een zeer grote exporteur van graan naar onder meer China. Bij een mislukte oogst zou het land miljarden aan inkomsten mislopen.



Daarom wordt alles op alles gezet om de luiers terug te vinden waar de kevers mogelijk in zitten. Probleem is dat de broekjes verkocht zijn door supermarkten in het hele land.



In Australië zijn strenge controles op goederen die de natuur kunnen aantasten. Zo mogen veel levende planten het land niet in, tenzij de importeur daarvoor een vergunning heeft. Ook het importeren of meenemen van voedsel en veel diersoorten is streng verboden.



Het doel is de biodiversiteit te beschermen tegen invasieve exoten die nog niet voorkomen op het continent. Daarom worden ook passagiers gecontroleerd op voedsel in hun bagage. Een uitbraak van een invasieve soort kan grote gevolgen hebben.



De khaprakever die is ontdekt in de luiers is dol op graan. De soort staat er wereldwijd om bekend dat hij graanvoorraden aantast. Het graan loopt knaagschade op en wordt vervuild door uitwerpselen en dode kevertjes, waardoor het niet meer gebruikt kan worden.



In Nederland wordt het dier niet vaak aangetroffen, schrijft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Deskundigen vergelijken de vondst met een uitbraak van de veeziekte mond-en-klauwzeer in West-Europa.



Ook in 2020 werd de kever al eens aangetroffen in Australië, maar het land wist de soort toen succesvol te bestrijden.



Ouders hebben het verzoek gekregen de luiers niet weg te gooien, maar de dozen volledig af te sluiten. De overheid komt dan langs om ze op te halen en in quarantaine te plaatsen. De fabriek in de buurt van Sydney die de luiers heeft verspreid, is stilgelegd.



Van de 2000 dozen die de overheid probeert terug te vinden, zijn er inmiddels 1500 terecht. Ook is duidelijk dat de andere 500 dozen niet in landbouwgebied zijn terechtgekomen, wat het gevaar op een uitbraak verkleint.

Reacties

21-09-2025 16:43:03 allone

Oudgediende



Dat van die strenge controles wisten we al ja. Ironisch dus. Verstopt in luiers. Hoe komen ze daar?

Over invasieve exoten gesproken, nu neem ik maar aan dat die granen ook import zijn.

