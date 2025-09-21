De aarde heeft er een nieuwe ‘maan’ bij, maar die ga je nooit aan de hemel zien

Astronomen hebben een ‘quasimaan’ van de aarde ontdekt, genaamd 2025 PN7, en die blijkt al meer dan 60 jaar lang met ons op te trekken! De vondst is trouwens niet uniek: er zijn minstens zeven van deze hemellichamen in de buurt van onze planeet.

Een zogenoemde ‘quasimaan’ is eigenlijk geen echte maan zoals onze vertrouwde maan, die keurig rondjes om de aarde draait. In plaats daarvan is het een ruimterots die zijn eigen baan rond de zon volgt, maar toevallig bijna hetzelfde pad kiest als onze planeet. Daardoor lijkt het alsof ze samen op avontuur zijn, zonder dat de rots door middel van de zwaartekracht aan ons vastzit zoals de maan.

2025 PN7 werd in augustus gevonden door het Pan-STARRS telescoopsysteem op Hawaï. Het object hoort bij de asteroïdengordel Arjuna, een clubje ruimtestenen met banen die lijken op die van de aarde. Schattingen op basis van de helderheid doen wetenschappers geloven dat 2025 PN7 een paar meter tot tientallen meters groot is, een kleintje dus, vergeleken met onze maan, en al helemaal niet zichtbaar met het blote oog.



Hoe lang blijft dit ruimtemaatje hangen? Volgens de onderzoekers zal 2025 PN7 in totaal zo’n 128 jaar onze quasi-satelliet zijn. Dat klinkt lang, maar vergeleken met een andere quasi-satelliet, Kamo'oalewa, is het een korte vriendschap. Die blijft wel 381 jaar rondhangen. Na die 128 jaar kan 2025 PN7 een andere baan kiezen, of misschien kan die echt om de aarde beginnen te draaien.

Geen volle quasimaan dus.

