Krakers moeten ruim 60 woningen in Amsterdamse flat vrijmaken

Krakers die momenteel zo’n 65 appartementen bezetten in de flat De Klokkenhof in Amsterdam-Zuid, moeten het gebouw voor eind september verlaten. Deze uitspraak deed de rechter na een verzoek van Vesteda, de eigenaar en verhuurder van de appartementen. Vesteda wil in oktober, na een jaar uitstel, starten met renovatie.



Het begin van de renovatie stond eerder gepland voor september/oktober 2024, waardoor de toenmalige bewoners hun woningen moesten verlaten.



Door vertragingen bij het verkrijgen van de (omgevings)vergunning en bezorgdheid bij Liander over de capaciteit van het stroomnet, werd de verbouwing uitgesteld. Hierdoor namen krakers hun intrek in zo’n 65 appartementen van het gebouw.



De krakers betwijfelen of de renovatie dit keer daadwerkelijk in oktober van start zal gaan, hun huurcontracten zijn begin september nog steeds niet beëindigd. De rechter denkt daar anders over en vindt dat de plannen voor de verbouwing concreet genoeg zijn om de bewoners te laten vertrekken.



Naast de krakers wonen er ook antikrakers en nog drie huurders met een geldig huurcontract in De Klokkenhof. Het is hun verboden om de komende zes maanden terug te keren naar het pand om de eerder bezette woningen opnieuw te kraken.

Reacties

Maar ja, als je kraakt, neem je dat risico. Dus ook de consequenties Vind maar eens 65 nieuwe woningen in AmsterdamMaar ja, als je kraakt, neem je dat risico. Dus ook de consequenties

