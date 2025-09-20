Indiase man op straat onthoofd na ruzie over wasmachine

Verdachte aangehouden met machete

Een man is woensdag in Dallas onthoofd na een uit de hand gelopen ruzie over een kapotte wasmachine. Het incident vond plaats in Downtown Suites Dallas, een motel nabij het Cotton Bowl Stadium, aldus de politie.



Agenten troffen ter plaatse de 37-jarige Yordanis Cobos-Martinez aan, onder het bloed en gewapend met een machete. Volgens de politie zou hij op het slachtoffer, Chandra Nagamallaiah (50), hebben ingehakt met een mes totdat het hoofd loskwam van het lichaam. Het slachtoffer overleed ter plekke.



De ruzie ontstond nadat Nagamallaiah tegen een collega van Cobos-Martinez had gezegd dat een wasmachine niet gebruikt mocht worden. De collega vertaalde het voor Cobos-Martinez, wat hem kennelijk zo razend maakte dat hij een machete haalde en vervolgens de aanval opende.



Videobeelden tonen hoe hij de kamer uitloopt, terugkomt met een machete en Nagamallaiah belaagt. Terwijl het slachtoffer probeerde te ontkomen, probeerden zijn vrouw en zoon herhaaldelijk de aanvaller af te weren. Getuige Stephanie Elliott verklaarde dat Cobos-Martinez bleef toeslaan totdat hij het slachtoffer onthoofdde.

Reacties

20-09-2025 10:01:12 allone

Oudgediende



Zonder hoofd overleef je idd niet.

Machete: weer eens wat anders dan een geweer. Maar die Amerikanen zijn vóór wapens, dus wat is hier mis mee?

Het is jammer voor de Indiërs. Je vraagt je af waarom mensen nog steeds naar de VS gaan voor een ‚betere toekomst‘





20-09-2025 14:42:18 Buick

Oudgediende



Nu al praten veel mensen uit hun nek.

@allone , toch zou je best zonder hoofd kunnen leven.Nu al praten veel mensen uit hun nek.

