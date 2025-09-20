Gloednieuwe auto rijdt bij wegrijden dwars door muur heen

Dat moet enorm schrikken zijn geweest voor bewoners van een woning in Deventer. Een auto reed daar dwars door een muur heen. Het huis zelf is op een haar na geraakt.Het ging maandag rond 11.15 uur mis aan het Kwekerijpad. Een bewoner uit de buurt wilde wegrijden, maar dat ging verkeerd. De nieuwe wagen, pas twee weken oud, eindigde in de achtertuin met serre.De schade is groot, maar de binnenwoning zelf is gespaard gebleven. De bestuurder van de auto raakte voor zover bekend niet gewond.