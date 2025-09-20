Dat moet enorm schrikken zijn geweest voor bewoners van een woning in Deventer. Een auto reed daar dwars door een muur heen. Het huis zelf is op een haar na geraakt.Foto
Het ging maandag rond 11.15 uur mis aan het Kwekerijpad. Een bewoner uit de buurt wilde wegrijden, maar dat ging verkeerd. De nieuwe wagen, pas twee weken oud, eindigde in de achtertuin met serre.Foto
De schade is groot, maar de binnenwoning zelf is gespaard gebleven. De bestuurder van de auto raakte voor zover bekend niet gewond.
