Franse gevangene die ontsnapte in tas van medegevangene zit weer vast

Een gevangene die vorige week in Frankrijk ontsnapte in de tas van een medegevangene, zit weer vast. Hij is in de omgeving van Lyon opgepakt, melden aanklagers.



De 20-jarige man ontsnapte uit een gevangenis in Corbas, ten zuidwesten van Lyon, door zich te verstoppen in de bagage van een gevangene die vrijkwam. Hij werd maandagochtend opgepakt, zo melden Franse autoriteiten. Aanklagers melden dat de andere gevangene, die vorige week werd vrijgelaten, nog niet is aangehouden.



De gevangenisautoriteiten maakten afgelopen weekend bekend dat de ontsnapte man was veroordeeld tot meerdere straffen.



De gevangenis van Corbas heeft een slechte reputatie vanwege ernstige en voortdurende overbevolking, wat regelmatig leidt tot protesten van zowel gevangenen als cipiers. Op 1 mei 2025 zaten er 1.218 mensen vast in de instelling, terwijl er eigenlijk maar ruimte is voor 678 gedetineerden.

