Fransman uit gevangenis ontsnapt in tas vrijgelaten gevangene

Een 20-jarige man is uit een Franse gevangenis in de plaats Corbas bij Lyon ontsnapt in de tas van een vrijgelaten gevangene, die zijn straf had uitgezeten. Dat maakten de Franse autoriteiten gisteren bekend.



Het duurde even voordat het gevangenispersoneel de ontsnapping opmerkte. Daarna werd groot alarm geslagen. Onderzocht wordt waar de man is en hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij heeft kunnen ontsnappen.



Het is niet bekend voor welke delicten de man precies vastzat, wel meldt het Franse medium BFMTV dat de twintiger betrokken was bij de georganiseerde misdaad. Hij was voor verschillende vergrijpen veroordeeld.



Creatieve ontsnappingen uit gevangenissen komen vaker voor. In het Amerikaanse New Orleans ontsnapten in mei meerdere gevangenen door een klein gat te maken in een muur achter het toilet. Het merendeel van de gevangenen is inmiddels weer opgepakt.



In Nederland proberen gevangenen het soms ook. Zo kreeg een gedetineerde vorig jaar 'sancties' omdat hij probeerde te ontsnappen via een vuilcontainer. Een medegevangene die hem hierbij hielp, werd ook bestraft. De twee werden voortijdig betrapt.

